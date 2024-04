Gloria Gaynor tiene una cita con La Laguna

Considerada un icono de la música, Gloria Gaynor visitará la Comarca Lagunera en el segundo semestre de este año.

La intérprete de I Will Survive se presentará en el Coliseo Centenario de Torreón el dos de agosto .

La venta de boletos comenzará el próximo 4 de abril en taquilla del lugar y en línea

Gloria comenzó su carrera con la banda Soul Satisfiers durante los años 60.

Junto con el productor Meco Monardo, se convirtió en una de las máximas divas de la era disco, gracias a arreglos tomados del sonido Philadelphia Soul de artistas como The O'Jays y M.F.S.B.

Y así llegó su mayor éxito: "I Will Survive" (que en español significa "Sobreviviré") que en unos meses se escuchará en Torreón.

Por primera vez, la letra de una canción se escribe desde el punto de vista de una mujer que busca la libertad tras vivir un infierno con una pareja sentimentalm

La canción se convirtió en un himno de la liberación femenina y hoy en día sigue sonando con fuerza en discotecas y karaokes.

Otro hits de ella fue una versión de The Jackson 5 de Never Can Say.