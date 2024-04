Gloria Gaynor tiene una cita con La Laguna

Considerada un icono de la música, Gloria Gaynor visitará la Comarca Lagunera en el segundo semestre de este año.

La intérprete de I Will Survive se presentará en el Coliseo Centenario de Torreón el dos de agosto.

La venta de boletos comenzará el próximo cuatro de abril en taquilla del lugar y en línea.

SU VISITA A GÓMEZ PALACIO

Previo a esta presentación, la intérprete ofreció un exitoso concierto en el Teatro Alberto M. Alvarado el 9 de diciembre de 1977 con dos funciones.

De acuerdo con anuncios de la época, el evento lo organizó el DIF de Gómez Palacio.

En las páginas de El Siglo de Torreón el concierto fue anunciado desde el mes de noviembre de dicho año, exactamente el día 22 se publicó una nota previa, donde se esperaba que Gaynor llenaría "con su majestuosa presencia el escenario del teatro Alvarado" y haría "las delicias de sus miles de admiradores en dos fantásticos shows a las 7 y 9:15 pm".

El día del evento, también destaca otra publicación de este diario, titulada "Hoy el esperado debut de la sin par Gloria Gaynor!!"; aquí se exhortaba a los laguneros a asistir y gozar del espectáculo, "el más envidiado por los empresarios más famosos del mundo, ya que la GAYNOR está reconocida en todas las grandes urbes como la Reyna de las Discoteq's". Además, se lee que los asientos numerados costaban $150.00 en taquilla todo el día.

Sobre el evento, en la columna "La cultura en La Laguna" escrita por el fallecido cronista e historiador Dr. Manuel Terán Lira, publicada el 14 de diciembre en las páginas de esta casa editora, se lee que Gloria triunfó en la vecina ciudad duranguense, "aquello estaba a reventar, varios agentes de tránsito parando el tráfico y nuestros universitarios de provincia aplaudiendo que daba gusto" redactó.

HIMNO DE LIBERACIÓN

Gloria comenzó su carrera con la banda Soul Satisfiers durante los años 60.

Junto con el productor Meco Monardo, se convirtió en una de las máximas divas de la era disco, gracias a arreglos tomados del sonido Philadelphia Soul de artistas como The O'Jays y M.F.S.B.

Y así llegó su mayor éxito: I Will Survive (que en español significa "Sobreviviré") que en unos meses se escuchará en Torreón.

Por primera vez, la letra de una canción se escribe desde el punto de vista de una mujer que busca la libertad tras vivir un infierno con una pareja sentimental.

La canción se convirtió en un himno de la liberación femenina y hoy en día sigue sonando con fuerza en discotecas y karaokes.

Otro hit de ella fue una versión de Never Can Say Goodbye de The Jackson 5.