Gloria Gaynor evoca al pasado con concierto

La noche del viernes Torreón retumbó con la melodiosa voz de la cantante estadounidense de música disco Gloria Gaynor, transportando a los laguneros a la fascinante época de los años 70.

Desde temprana hora, fans de la cantante se apersonaron en las instalaciones del Coliseo Centenario de Torreón para tomar lugar y prepararse para recibir a la estrella de música disco.

La emoción de los fans no se hizo esperar, pues aprovechando la ocasión vistieron 'outfits' inspirados en la música de los años 70 con cabellos alborotados, lentejuelas y hasta pantalones acampanados.

HIZO VIBRAR AL PÚBLICO EN LA PISTA DE BAILE

Gloria Gaynor abrió la memorable noche con el tema Goin' Out of My Head con el que hizo gritar a los laguneros cuando estos escucharon retumbar su voz en el recinto.

Inmediatamente la cantante continuó con el tema Unstoppable y después Never Can Say Goodbye, un cover de The Jacksons 5, con la cual invitó al público a que cantara con ella.

Never Can Say Goodbye también puso a bailar al público, pues algunos de los presentes no tardaron en aprovechar la pista de baile para vivir la experiencia como una verdadera fiesta de los años 70.

La noche era joven y la emoción del público estaba a flor de piel, por lo que Gloria interpretó Who I Am, obsequiando un memorable momento al público.

Tomó una pequeña pausa y mientras tanto un miembro del equipo de Gloria interpretó Happy de Pharrell Williams con el que animó al público a continuar bailando.

Gloria regresó al escenario e hizo vibrar de emoción con el tema Killing Me Softly With His Song.

Al ritmo de otros temas y el retumbar de la voz de Gloria Gaynor, los laguneros revivieron los años 70 en la pista de baile que no paraba de alumbrar el lugar con luces neones.

Otros temas que interpretó la cantante estadounidense fueron Beautiful, Reaching for the Door, Stop! In the Name of Love, Talkin' About Jesus, Like I'm Gonna Lose You, Amazing Grace y Crazy in Love.

Para cerrar con broche de oro, Gloria Gaynor puso a bailar a todo el público con su mundialmente famoso I Will Survive, tema que además evocó el coro de los emocionados laguneros con la fiesta retro.

De esta manera ofreció una velada que quedará para la posteridad de la historia de la región.

SU SEGUNDA VEZ EN LA LAGUNA

Nacida el 7 de septiembre de 1943 en Nueva Jersey, Gloria Gaynor arrancó su carrera musical durante los años 60 junto a la agrupación Soul Satisfiers y sólo unos años después, en 1965, consiguió su primer sencillo She'll Be Sorry / Let Me Go, Baby.

Su pasión por la música la llevaron a convertirse en uno de los máximos exponentes de la música disco durante los años 70.

El tema I Will Survive de 1978, que hasta la fecha continúa siendo bastante sonado, se convierte en su obra maestra, siendo la letra de éste tema escrita por ella misma.

La letra que, como dice el título de la canción, habla acerca de la supervivencia y la superación, es una especie de carta con la que arremete contra su examante, por lo cual el tema ha sido tan replicado entre la cultura pop a lo largo de los años.

Otros temas emblemáticos de la cantante son Never Can Say Goodbye, una versión de The Jackson Five, y I Am What I Am, tema que también habla sobre la superación personal.

HACIENDO HISTORIA EN ESTA REGIÓN

Hace casi 50 años, el 9 de diciembre de 1977, la ciudad de Gómez Palacio se vio de manteles largos al recibir a la estrella disco en el Teatro Alberto M. Alvarado, en un concierto organizado por el DIF de dicha ciudad, según lo reportó este diario en aquel año.

Hace apenas unos días Gloria Gaynor también estuvo presente en la Feria Nacional de Durango (FENADU), donde conquistó al público duranguense.