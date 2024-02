Gilio, ilusionado con gran 'Mano a Mano'

- Arturo Gilio Quintero sigue pisando fuerte en la tauromaquia mexicana y este sábado 24 de febrero tendrá una de las citas más importantes de su carrera como matador de toros, ya que alternará en un gran "Mano a mano" con la primera figura de la tauromaquia mexicana y en un escenario que quiere ver brillar al lagunero: la Plaza de Toros Alberto Balderas, en Ciudad Lerdo.

El juvenil espada lagunero, que viene de cortar un rabo en Río Grande, Zacatecas, sostendrá el próximo sábado, a partir de las 16:30 horas, un esperado "Mano a mano" con el triunfador internacional Joselito Adame, para lidiar un encierro de 4 arrogantes toros procedentes de la ganadería de Villa Carmela. Se trata de un auténtico acontecimiento taurino en la región, ya que Joselito es el abanderado del toreo mexicano y se presenta por primera vez como matador en el coso lerdense, pero Arturo Gilio sabe que tiene "Patas pa' gallo" y no permitirá que otro cante en su corral.

ILUSIÓN AL MÁXIMO

De cara a esta magna cita para Arturo, el lagunero habló en exclusiva para Siglo TV, sobre las sensaciones que le despierta el volver a presentarse ante sus paisanos y el objetivo de salir triunfante el próximo sábado: "Es un día muy importante para mí. Siempre volver a mi casa es muy bonito, ver a la gente que me ha apoyado, que ha creído en mí, me hace mucha ilusión compartir ahora con el maestro Joselito Adame, a quien veo desde que tengo uso de razón. Estoy muy ilusionado, va a ser un día importante, un día bonito", anticipó el diestro.

Apenas este mismo mes, Gilio Quintero vivió una tarde inolvidable, al estar acartelado en la corrida de aniversario de la Plaza México, momento que recuerda con firme memoria: "todavía se me ponen los cabellos de punta. Fue uno de los días más bonitos de mi vida, al estar en un día tan importante para el toreo mexicano, con más de 40 mil personas cantando el Himno Nacional y gritando el "olé", es inolvidable. Tuve la suerte de cortar una oreja, de disfrutar de esa plaza y me siento un privilegiado por ello".

"Al primer toro le pude cortar una oreja, no fue fácil porque se movió mucho, había bastante viento. No es fácil el ser el primero en torear y luego esperar al ser el último, pero disfruté al máximo, creo que la gente pudo ver un poco de lo que quiere ser Arturo Gilio y espero volver muy pronto, con una faena más rotunda con algún toro", complementó sonriente Gilio.

TOREAR EN COAHUILA

Además de confirmar su alternativa en esa tarde de aniversario, Arturo hizo historia al ser parte de la despedida del magistral rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza en la Plaza México, lo que significó un tremendo impulso a su temporada mexicana, que continuará en los próximos días: "Espero estar pronto en la Feria de San Marcos y algunas cosas más. Todavía no hay planes de volver a Europa, por ahora quiero enfocarme en lo que tengo, seguro de que van a salir grandes cosas y para cuando llegue el momento, debo estar listo", describió.

En cuanto a la prohibición taurina que impera en el estado de Coahuila, Arturo Gilio Quintero sigue en espera de que los temas legales se solucionen a la brevedad, para poder un día torear en su ciudad natal: "Son cosas políticas, yo te lo hablo en lo personal, en lo que ha vivido, y creo que los taurinos hemos demostrado con estas corridas que van en la plaza México, con llenos, con mucha gente con ganas de ver toros, respetuosa, con ilusión de seguir disfrutando su fiesta. Son temas políticos, no me gusta lo político, que una opinión personal intervenga en el gusto por ti; simplemente, los taurinos estamos pidiendo algo que no estamos recibiendo: respeto", sentenció.

Nunca ha ocultado Arturo, su gran ilusión de actuar como matador de toros en el Coliseo Centenario de Torreón, lugar muy significativo en su carrera y donde anhela un día partir plaza, vestido de luces: "Es uno de mis sueños, tanto como el torear en la Plaza México, pues a esta plaza la considero mi casa. Aquí prácticamente es la plaza en la que toreé por primera vez, donde entreno prácticamente todos los días cuando estoy aquí, vengo todos los días y me ilusiona mucho poder torear. Ojalá y pronto las autoridades puedan devolver la fiesta a esta plaza", culminó.