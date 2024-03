Gerardo Bortoni González rechaza convenio con AHMSA; 'es inaceptable'

Gerardo Bortoni González rechazó aceptar la propuesta de la siderúrgica de condonar el 94 por ciento de la deuda y cobrar el 6 por ciento restante a 17 años.

Es el empresario de Monclova que llevó a AHMSA al proceso de Concurso Mercantil. Es miembro de la industria del autotransporte de carga y presidente de la Canacar en la Región Centro de Coahuila.

Expuso que aún no es contactado por los representantes legales de la siderúrgica para negociar el pago de la deuda. “El proceso sigue avanzando, todavía no concluye. Al menos a lo que representa mi empresa aún no hemos tenido algún acercamiento con AHMSA”, expuso.

Calificó como “inaceptable” la propuesta de Altos Hornos de México. Dijo que debe haber respeto.

“No estamos acercando mucho a una segunda quiebra. Esa primera quiebra tenía muchos detalles”, dijo, en referencia al juicio de suspensión de pagos. Consideró que el actual proceso es hasta el momento “muy similar al anterior”.

Afirmó que el parecido con el juicio de suspensión de pagos, que se interrumpió, es por el tiempo, refiriéndose al plazo de pago.

“Para los grandes acreedores –consideró Bortoni- eso no va a funcionar. Deben tener garantizado su capital, sus préstamos, sus créditos”.

De no aceptar los acreedores ni ceder Altos Hornos con las negociaciones, la quiebra de la metalúrgica es lo que sigue en el Concurso Mercantil. La empresa se desintegra y remataría, manifestó Bortoni González.

Calcula que a finales de septiembre si no hay arreglo iniciaría el proceso de quiebra. Sin embargo consideró que podrían aparecer nuevos inversionistas a comprarla. Aunque una parte de AHMSA es considerada “chatarra” por los daños sufridos por el paro, “no toda… hay partes que sirven”.

Expuso que hasta ahora no han recuperado nada de la deuda de AHMSA y si ésta quiebra se quedarán igual, “sin nada”.

Aclaró que el rechazo al convenio es personal, en representación de su empresa no en representación de los acreedores o de los autotransportistas. Agregó que aún no recibe notificación de la propuesta de AHMSA.