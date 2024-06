Gera MX en la Feria de Saltillo 2024: fecha, precio de boletos y setlist

Gerado Daniel Torres Montante, mejor conocido como Gera MX, es uno de los artistas de mayor reconocimiento de la música mexicana. El rapero y compositor se ha colocado dentro del gusto del público no solo a nivel nacional, sino que también ha conquistado al público internacional.

El artista de 30 años es uno de los máximos exponentes del rap mexicano, quien ha combinado su sonido y estilo con diversos géneros, incluido el regional mexicano.

Es por esta razón que Gera MX formará parte de los artistas que se presentarán en el Teatro del Pueblo de la Feria de Saltillo edición 2024.

La cita para ver cantar al artista sus mayores éxitos es el próximo 09 de agosto.

Su carrera la comenzó en 2013 con su álbum Precipicio, ganando el reconocimiento de la audiencia mexicana, desde entonces ha seguido lanzando música, aunque fue el álbum Los niños grandes no juegan (2018) con el que alcanzó fama internacional.

Su repertorio incluye éxitos en colaboración con otros artistas de talla internacional como Christian Nodal, Kenia Os, Rels B y Sofía Reyes.

La feria de la capital de Coahuila incluirá en el repertorio de artistas que se presentarán a figuras de talla internacional como Danna Paola, Majo Aguilar, Paty Cantú, así como artistas de regional como Los Dos Carnales y Los Herederos de Nuevo León.

Todo lo que debes saber sobre la presentación de Gera MX en la Feria de Saltillo

Aunque el acceso al Teatro del Pueblo de la Feria de Saltillo es gratis, pues solo hay que pagar la entrada de la feria, la cual tiene un costo de 50 pesos; también existe una opción VIP, para aquellos que deseen tener una mejor vista de los artistas.

En el caso de Gera MX, su visita a la capital de Coahuila ocurrirá el viernes 9 de agosto.

El acceso al concierto de rapero será con la entrada de la Feria, el cual es de $50, según informaron los organizadores, sin embargo, hay un costo especial para acceder a unas mesas con vista VIP, las cuales están al frente del escenario.

Las mesas VIP para ver a Gera MX tienen una capacidad de 4 personas y tienen un costo de 5,879.20 pesos (el precio es por mesa).

Los boletos especiales se pueden adquirir mediante la página Más Boletos.

Conoce el setlist de Gera MX

Gera MX tiene un repertorio muy variado, sin embargo, estas son algunas canciones que no pueden faltar: Botella tras botella, Nunca te puede alcanzar, Se me olvidó, Ojos tumbados, Huracán, Y ahora quien, Me toca perder, Los niños grandes no juegan, Los no tan tristes, Invisibles.

Cinco canciones que tienes que conocer de Gera MX

Botella Tras Botella

Me Toca Perder

Se me olvidó

Milamores

Extrañándote