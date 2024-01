George R. R. Martin da señales a fans de Game of Thrones de esperados proyectos

Después de haber visto "Blue Eye Samurai", George R. R. Martin, el creador de la popular serie de fantasía medieval "Game of Thrones" ("Juego de Tronos"), elogió el trabajo de los creadores de dicha serie, entre quienes se encuentran Amber Noizumi y Michael Green, como una de las series de animación más geniales.

"Blue Eye Samurai' es magnífico", escribió Martin.

Pero la publicación se volvió más popular luego de que el creador aprovechó el momento para compartir actualizaciones sobre sus propios proyectos en la animación.

Reveló que HBO y él están desarrollando series animadas ambientadas en el mundo de su multipremiada serie de novelas de fantasía "Canción de hielo y fuego".

"Ninguno de ellos ha recibido luz verde todavía, pero creo que estamos a punto de dar el siguiente paso con un par de ellos", detalló.

Sin embargo, reveló que anteriormente había presentado cuatro conceptos de series animadas a HBO y dos de ellos habían quedado en suspenso. Una serie basada en "Tales of dunk and Egg", otro de sus libros con una historia que sucede antes de "Canción de hielo y fuego" fue confirmada en 2021.

Los nombres y las historias de las dos series animadas no reveladas siguen siendo un misterio. A lo largo de los años, se han discutido varios proyectos derivados de "Juego de Tronos", incluidas las series "Flea Bottom" y "10,000 Ships".

El pasado mes de abril, "Variety" informó sobre el desarrollo de una precuela centrada en la conquista de Westeros por parte de Aegon I Targaryen, junto con la serie encargada "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight".

Además, Martin anunció que su serie "Nine Voyages or The Sea Snake", que actualmente está en preparación, será reelaborada también para la animación con el fin de ajustarse a las restricciones de presupuesto de la historia, que requiere extensos entornos marítimos y la necesidad de diversos puertos.