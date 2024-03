El candidato a diputado federal por el distrito 02, Hiram Brahim López Manzur, y la candidata por el distrito Federal 03, Diana Camacho, estuvieron en El Siglo de Torreón para hablar sobre sus propuestas con miras electorales.

Diana Camacho mencionó que la gente en Lerdo ha sido muy cálida y lo importante ha sido platicar con las personas para entender sus necesidades.

Hiram López Manzur dijo que ha sido bien recibido en los municipios correspondientes al Distrito 02 cuya cabecera es Gómez Palacio.

"La gente está cansada de los mismos de siempre, está harta de lo mismo, Gómez Palacio está totalmente abandonada, entonces ven en Movimiento Ciudadano una opción distinta y una alternativa de futuro", dijo.

Camacho mencionó que el Distrito 03 es el más grande del estado y abarca 18 municipios. "En cada municipio hay situaciones distintas o particulares", aseguró.

¿QUÉ HACE UN DIPUTADO FEDERAL?

Un diputado es un representante ciudadano, un representante de la gente, dijo López Manzur, quien aseguró que ni en su caso particular ni en el de Diana Camacho representan algún grupo de la oligarquía de La Laguna y de las familias que han gobernado en la región, considerándose ciudadanos libres. Destacó que se trata de presentar iniciativas, de gestionar recursos para sus distritos o entidades y que esos recursos se vean reflejados en los servicios públicos de sus distritos.

"Tristemente en el caso de Gómez Palacio hay un común denominador en donde está la huella de la vieja política. No hay un solo espacio donde las carreteras estén pavimentadas, están totalmente destruidas. No hay iluminación, no hay drenaje, hay falta de agua, falta de seguridad, no hay alternativa para los jóvenes porque ¿Quién va a querer instalarse Gómez Palacio si no hay las condiciones?", señaló.

LOS JÓVENES

El candidato por el Distrito 02, que abarca 10 municipios, cuya cabecera municipal es Gómez Palacio, destacó que son 17 millones de jóvenes los que en esta elección van a tener la oportunidad de votar en el país por primera vez; razón por la cual Movimiento Ciudadano busca mayor participación de ellos para que los problemas del pasado no los padezcan las futuras generaciones.

"Movimiento Ciudadano busca que realmente se representen las causas de la gente y sus necesidades", aseguró.

Diana Camacho comentó que más que propuestas en su campaña hablaría de causas de vida que los motivan como son temas de agenda como el medio ambiente.

Destacó que tiene una asociación civil llamada Amelia donde trabajan temas ambientales, de mujeres, de empoderamiento positivo y niños.

Aseguró que siempre ha trabajado en una sociedad organizada.

PIDE BLINDAJE

Hiram Lopez señaló que por ser una persona libre y señalar lo que está mal tuvo un atentado hace algunos meses y que trataron de incendiar su casa con su familia adentro. Hizo un llamado al blindaje electoral y que se garantice la seguridad de todos los candidatos.

"Del lado del PRIAN siempre son o la familia Herrera o los Rebollo, o su compadre o su notario, lo que sea y de lo peor de esos grupos salió Marina Vitela, que se puso la camisa a guinda para seguir mintiendo, robando y traicionando a la gente, por eso no pasa nada, por eso los actos de corrupción de la pasada administración la actual administración no dice nada y por eso son dos opciones: lo malo y lo peor. Lado del PRIAN mandan a un deportista que no tiene idea qué es ser diputado o lo que es representar a la gente y no va a tener la libertad de hacerlo porque se debe a una familia que es la familia Herrera y del lado de Morena pues la señorita Martínez Arango le debe todo a Marina que ya nos mintió, que ya nos robó y nos traicionó y ni siquiera es de Gómez Palacio pues vivía en Torreón y después del proceso que perdió se fue a vivir a la Ciudad de México en Polanco o en Reforma", señaló López Manzur.