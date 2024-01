Gastan broma en TikTok a revendedor que ofrecía Roscas de Reyes

En las últimas semanas, se han dado a conocer videos sobre personas acaparando la Rosca de Reyes del Costco, quienes más tarde las revender para "hacer su agosto".

No obstante, un tiktoker se dio a la tarea de jugarle una broma a un revendedor que mostraba la rosca desde el Marketplace de Facebook.

Por medio de TikTok, el usuario @evlawler compartió la broma telefónica que le realizó a un vendedor, el cual vendía el famoso pan de Día de Reyes a 850 pesos.

En la grabación, el tiktoker mostró interés por comprar 20 roscas; no obstante, señaló: "¿Pero si en el Costco las venden a 300?".

Pese al precio que ofreció, el joven aceptó la oferta y avisó al revendedor que las iba a vender en mil 200 pesos, algo con lo que no estuvo de acuerdo. "¿Cómo qué las vas a revender otra vez? Te estoy facilitando todo, no me parece que vayas a burlarte de este esfuerzo que hacemos por comprarlas [...] Me parece muy mal de tu parte".

Ante ello, consideraron llegar a un acuerdo, dividiendo las ganancias de las ventas, pues "sería la parte justa del esfuerzo".

Finalmente, el tiktoker bromeó y le pidió que anotara a nombre de su familia "Ledezma Mada", lo cual hizo explotar al revendedor. "Si vas a estar jugando así, haciendo bromas a lo pen… la neta no hagas perder el tiempo a la gente".

Hasta el momento, el video cuenta con 397 mil reproducciones, más de 33 mil "likes" y con diversos comentarios de usuarios de la red social.

Por su parte, otro revendedor se volvió viral tras no vender todas las Roscas de Reyes.

A través de TikTok, Jesús compartió su preocupación porque se le habían quedado varias roscas y temía perder dinero.

Asimismo, en un segundo video, el hombre grabó a otros revendedores que aún tenía mucha mercancía y que posiblemente pierdan dinero.