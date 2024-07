Garantizada entrega del Fondo Ahorro Magisterial: Sección 35 del SNTE

El secretario general de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arturo Díaz González dijo que está garantizada la dispersión del Fondo del Ahorro Magisterial correspondiente al periodo 2023-2024. Mencionó que el recurso se entregará a más tardar el próximo 15 de agosto del año en curso y que son alrededor de 180 millones de pesos los que se distribuirán a más de 9 mil 500 trabajadores de la educación.

El líder sindical, informó este miércoles que el ahorro se dispersará vía transferencia electrónica, en un sólo día y en una sola emisión y que para quienes tengan alguna dificultad con dicha modalidad de pago, habrá otras opciones como por ejemplo la entrega de cheques.

“Lo del ahorro ya lo tenemos más que listo, ¿ahorita qué estamos haciendo?, recabando los datos, rectificando datos, sobre todo de las clabes interbancarias, no queremos que ningún compañero nuestro tenga ni la más mínima dificultad para que cobre su ahorro, que es el periodo, a más tardar el 15 de agosto”, apuntó.

Es importante mencionar que el Fondo de Ahorro Magisterial se compone de una aportación del 7.5% por parte del gobierno del estado y un 4% que se descuenta al trabajador del sueldo base (07). El periodo de ahorro se compone de 24 quincenas y comprende de agosto de 2023 a julio de 2024.

Cabe hacer mención que en el periodo pasado de 2022-2023, la sección 35 informó a través de WhatsApp sobre la fecha de pago así como del día en que se estarían entregando los estados de cuenta. Se espera que este año la dinámica sea similar.

Por otro lado, Díaz González, dijo va muy avanzada la carpeta de investigación respecto a la denuncia que presentaron por el desfalco de alrededor de 100 millones de pesos que se detectó en la gestión pasada, en el Fondo de Ahorro Magisterial y en financieras. “Vamos muy avanzados, ya fueron llamados a comparecer algunos compañeros y bueno, nosotros seguimos firmes como organización, queremos el dinero de nuestros compañeros que se llevaron de lo del ahorro y de las financieras”, agregó.

Comentó que el SNTE no va a negociar y reiteró que lo único que quieren “es que se regrese el dinero que se llevaron, no hay justificante alguno. El dinero del ahorro es para pagar el ahorro, lo de las financieras es para pagar financieras”. El maestro indicó que es un proceso legal que no es tan sencillo y que serán las autoridades correspondientes quienes deslinden responsabilidades.