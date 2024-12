Garantía en condiciones del servicio está en hoteles, señala OCV sobre Airbnb

Aunque Coahuila ha trabajado desde hace algunos años en convertir a la formalidad a los inmuebles que ofrecen hospedaje mediante la plataforma de Airbnb, la garantía en condiciones de higiene, seguridad y prestación del servicio está en los hoteles, señaló la directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Torreón, Sujeyl Alvarado Flores.

"Desde la OCV siempre hemos insistido con los visitantes a Torreón que usen establecimientos formales, que tengan su alta como hotel porque, a diferencia de los establecimientos irregulares, los hoteles tienen esta formalidad en su higiene, en su seguridad, en todo el proceso de registro", explicó.

Señaló que en el gobierno de Coahuila se ha buscado llevar a estos inmuebles que operan con Airbnb y plataformas similares, para que lo hagan dentro de la formalidad, por lo que se sigue un camino para que toda esta cadena de hospedaje cumpla con un proceso para el pago de impuestos y, en su momento, también generen lo correspondiente de Impuesto Sobre Hospedaje (ISH).

La directora dijo que prácticamente ya se tienen las condiciones para que estos inmuebles puedan ser dados de alta ante el estado, además de que al gobierno estatal le preocupa el tema de la seguridad, no solamente física sino también en cuanto al registro de los visitantes que llegan a la entidad, así como aspectos de limpieza y salud.

"No sabes con quién llegas, a qué sitio llegas, qué tan real o no es tu reservación, incluso en el tema de salud hay protocolos muy establecidos de higiene, de con qué productos puedes limpiar una cosa, con qué productos otra, la inocuidad en el proceso de la limpieza de habitaciones, la inocuidad en los alimentos, en el manipuleo de los instrumentos, y tú llegas a un establecimiento donde te rentan, no sabes si se limpió realmente, si no se limpió, no sabes con qué protocolos se hizo, entonces por eso la insistencia, la seguridad no solamente es en el aspecto como físico, de vigilancia, sino de también de salud", expresó Alvarado Flores.