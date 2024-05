Game of Thrones: ¿dónde están los actores protagonistas a cinco años de su final?

El 19 de mayo se cumplieron cinco años desde que Game of Thrones, la serie más exitosa de todos los tiempos de HBO, llegó a su final.

Este drama de fantasía medieval se desarrolló por David Benioff y D. B. Weiss, bajo la producción de HBO. La serie toma inspiración de la serie de novelas Canción de hielo y fuego del autor estadounidense George R.R. Martin, la cual relata las vivencias de un grupo de personas de distintas casas nobiliarias en el continente ficticio de Westeros, para tener el Trono de Hierro y gobernar los siete reinos que conforman el territorio.

Aunque la serie ofreció un final que decepcionó a los fans, que estuvieron al pendiente de la trama cada domingo a lo largo de ocho temporadas, desde que se estrenó el 17 de abril de 2011; la realidad es que la euforia por el universo de Game of Thrones sigue más vivo que nunca, prueba de ello es el éxito que ha recibido la serie House of the Dragon, la cual es una precuela de la serie original.

Game of Thrones representó alcanzar la fama mundial para sus protagonistas, si bien muchos de los actores ya tenían amplías trayectorias y otros recién comenzaban en la actuación, es Juego de Tronos la serie que marcó un antes y un después para la mayoría de sus estrellas.

A cinco años revelamos que hacen actualmente los miembros del elenco más destacados.

Emilia Clarke

Sin duda alguna, Emilia Clarke es la actriz que más ha gozado del impacto de Game of Thrones, pues haber interpretado a Daenerys Targaryen, la convirtió en uno de los nombres más importantes de Hollywood.

Desde el final de Game of Thrones, la actriz ha aparecido en varios proyectos como la película romántica de temática navideña Last Christmas (2019), además de sumarse al Universo Cinematografico de Marvel tras interpretar a G’iah en la miniserie Secret Invasion (2023).

Otros de sus proyectos destacados son las cintas Solo: A Star Wars Story (2018), Me Before You (2016) y Terminator Genisys (2015)..

Peter Dinklage

El actor Peter Dinklage es una de las figuras destacadas del cine, aunque interpretar a Tyrion Lannister le dio reconocimiento, la realidad es que el actor ha hecho su propio camino con grandes producciones cinematográficas de renombre.

Aunque previo a actuar en Juego de Tronos, apareció en cintas como Las Crónicas de Narcia: Principe Caspian (2008) y Penelope (2006), fue tras aparecer en la serie de HBO que recibió importantes ofertas en éxitos de taquilla como X-Men: Days of Future Past (2014) y Three Billboard Outside Ebbing, Missouri (2017).

Entre sus recientes proyectos se incluyen las cintas The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (2023).

Sophie Turner

En un memento Sophie Turner fue una de las promesas de Hollywood tras interpretar a Sansa Stark, este papel le dio la oportunidad de actuar en cintas como X-Men: Apocalypse (2016), Dark Phoenix (2019) y Do Revenge (2022) de Netflix.

Sin embargo, tras convertirse en madre en dos ocasiones y tras un polémico divorcio con el cantante Joe Jonas, integrante de los Jonas Brothers, la actriz se ha mantenido prácticamente alejada de la pantalla.

Este 2024 está por estrenar una serie que lleva por nombre Joan, de la cual será protagonista. Esta producción llega como una serie de seis partes de drama criminal.

Maisie Williams

Aunque lo ha hecho de manera más discreta, Maisie Williams, quien dio vida a Arya Stark, se mantiene vigente en la actuación con diversos proyectos, aunque ninguno ha tenido la popularidad que Game of Thrones.

Entre sus películas destacadas están el drama Mary Shelley (2017), la cinta de Marvel The New Mutants (2020) y The Owners (2020).

En televisión ha estado más presente con las series Two Weeks to Live (2020), la miniserie Pistol (2022) y The New Look (2024)

Kit Harington

El actor Kit Harington interpretó a uno de los personajes más importantes de Juego de Tronos, se trata de Jon Snow, el actor ha sabido elegir sus proyectos, pues ha actuado en varias películas y series, aunque no ha tenido la oportunidad de dar vida a un personaje igual de icónico.

Entre sus proyectos destacados están Pompeii (2014), Seventh Son (2014), The Death & Life of John F. Donovan (2018), Eternals (2021) y Blood for Dust (2023).

En televisión ha hecho episodios para las series Criminal: UK (2020), Modern Love (2021) y la serie Industry (2024)

Cabe señalar que se ha mantenido activo en el teatro con obras como True West (2018-2019), Henry V (2022) Y Slave Play (2024).

Lena Headey

Una de las actrices más queridas de Game of Thrones es Lena Headey, quien dio vida a Cersei Lannister.

La actriz tiene créditos en varias películas, pues tiene una amplía trayectoria como Mrs. Dalloway (1997) y Dredd (2012).

Otras de sus cintas son The Purge (2013), 300: Rise of an Empire (2014), Pride and Prejudice and Zombies (2016) y Fighting with my Family (2019).