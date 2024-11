Gala Montes manda fuerte mensaje en redes sociales, ¿para quién va dedicado?

Pocos días después de que terminara la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, surgió una controversia entre las actrices Gala Montes y Briggitte Bozzo.

Las diferencias entre estas dos integrantes del 'Team Mar' comenzaron a ser muy notorias, todo apuntaba a que Gala pudo observar la actitud que tuvo Briggite a pocas semanas de terminar la competencia, ya que la actriz venezolana tuvo actitudes que no fueron agradables para el público.

Gala Montes ofreció una entrevista en el podcast de Gabriel Roa, donde calificó a Briggitte Bozzo como "incongruente" y aseguró que su perspectiva sobre ella ha cambiado desde que terminó el reality show. Durante la conversación, Montes fue preguntada sobre a quién salvaría en una situación de emergencia entre los participantes del programa. Sin dudarlo, mencionó a Karime Pindter, destacando la confianza que tiene en ella.

Lo que sorprendió a muchos fue su negativa a salvar a los miembros del 'Team Tierra', a quienes calificó de "malas personas", incluyendo a Briggitte Bozzo en esa lista debido a su actitud "incongruente".

Por su parte, Briggitte Bozzo ha reaccionado a las declaraciones de Montes, afirmando que no están en conflicto y que siempre ha intentado mantener una relación respetuosa y cordial con todos los participantes del reality.

Sin embargo, hace pocas horas la actriz mexicana compartió un fuerte comentario en la red social X (antes conocida como Twitter).

Me la pe***ste, me la pe**s y me la vas a seguir pe***do.