Gala Montes confirma que sí pasaron cosas entre ella y Bárbara Islas

Gala Montes generó controversia recientemente al insinuar públicamente una relación romántica con Bárbara Islas durante una entrevista televisiva, lo que muchos interpretaron como un intento de "sacar del clóset" a ambas.

Gala comento en una entrevista para La Casa de los Famosos que estaba saliendo con Bárbara Islas, la situación se tornó incómoda cuando Bárbara no continuó con el tema de la conversación y simplemente mencionó que era muy coqueta y que había desarrollado un cariño especial por su amiga, sin insinuar que hubiera algo más entre ellas.

La artista de Vivir de Amor ha respondido y aclarado, por medio de un video en vivo que hizo en su cuenta de Instagram, que no reveló la orientación sexual de la mujer sin su consentimiento, ya que afirmó tener el permiso para hacerlo.

"Me dice hagamos público lo que hemos vivido, dice ‘sí, haz lo que quieras’ y dije voy a romantizar la historia un poco. Pero no estoy mintiendo, Bárbara Islas, sí salimos, oficialmente no te dije vamos a salir porque tú no estás clara de quién eres y yo sí, yo sí, sé quién soy, te invité a salir", recordó.

Lo que Montes dijo respecto a las críticas recibidas

Gala continuó defendiéndose e incluso mencionó que ya no espera tener algo con Bárbara ya que "se echó para atrás".

“Yo no la expuse, yo no saqué a nadie del clóset le pregunté antes y ella me dijo que sí, yo no saqué a nadie del clóset, que ganó yo aparte haciendo el ridículo”, detalló y añadió:

"Y entonces yo estoy en la entrevista y estoy diciendo ‘no pues si yo estoy saliendo...' y de repente así un silencio horrible en la sala, dije mi*rda veo a Bárbara con ojitos de venado, amparado y digo ‘esta mujer se arrepintió'".