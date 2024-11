Gaby Maya, la 'diosa' del

Luego de que por años se mantuviera lejano de la aceptación de una buena parte de la sociedad en general por ser considerado 'ñoño' y que incluso se le 'satanizara', el tema del anime es hoy en día una de las tendencias más populares entre casi todo tipo de público, aunque los principales continúan siendo los adolescentes y adultos jóvenes.

No fue un camino sencillo, menos la integración de la animación japonesa y el manga a nuestro país; sin embargo, pese al poco apoyo y contra todo pronóstico, hubo quienes se dieron a la tarea de impulsar dicho tema por el amor que le tienen a este.

Gabriela Maya, editora, ilustradora y pionera en el tema del manga en México, es una de las personas a las que se les debe agradecer que dichas publicaciones provenientes de Japón, así como el anime, entraran fuertes en México, pues ella fue un parteaguas durante la década de los 90's y principios de los 2000.

Gaby Maya, como es mejor conocida entre los fans, comenzó a trabajar en Editorial Aga con una revista de Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya), la cual en un principio se pensaba que sería para colorear, pero ella sugirió que se le agregara información de la serie y personajes, por lo que terminó encargándose de los textos.

Tiempo más tarde, Gaby Maya pasaría a formar parte de una de las editoriales más importantes de aquella época: Toukan, como caricaturista y colorista, siendo uno de sus primeros trabajos la revista de Super Campeones (Captain Tsubasa).

El trabajo de Gaby Maya en Toukan y que en la actualidad muchos le agradecen, fue el haber adaptado varios títulos al español para que pudieran publicarse en nuestro país. Además, en muchas de las publicaciones, agregaba una sección de cartas para los fans, donde estos podían interactuar con ella y también conocer a otros por medio de correo físico o electrónico.

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, durante la pasada Ani Mole 2024, Gaby nos contó que su amor y afición por el manga y el anime nació gracias a un familiar suyo que tenía una biblioteca que albergaba diversos cómics y, aunque de pequeña ella aspiraba a dedicarse a la biología, con el tiempo su hobby de escribir y dibujar la encaminó a su carrera profesional.

En una época en la que se carecía de toda la información que hay ahora y al alcance de un 'click', durante su etapa como estudiante en la Facultad de Arte y Diseño, Gaby supo gracias a uno de sus maestros que las publicaciones y animaciones provenientes de Japón se llamaban 'manga' y 'anime'.

De entre todas las publicaciones con las que trabajó Gaby Maya en Toukan, la obra de Rumiko Takahashi, Ranma ½, ocupa un lugar muy importante en su corazón, publicación en la que trabajó durante su paso en Toukan.

Gaby no sólo trabajó como editora e ilustradora, sino que gracias a ella se impulsaron varios títulos de manga para que llegaran a nuestro país como Sailor Moon, Dragon Ball, Digimon, El Diario de Sana, Guerreras Mágicas, Cardcaptor Sakura y hasta One Piece.

La vida llevó a Gaby Maya a concluir su paso por Toukan, para continuar trabajando en otros proyectos, pero dejando una gran huella en miles de fans que, con su ejemplo, siguieron un camino similar.

"Lo que yo quería era no solamente darles ese espacio, sino que ustedes lo hicieran crecer y no sabes el gusto que me da. Aunque ya no esté yo de lleno, me da gusto ver cómo creció el tema del anime y el manga, porque hay gente que le ha dedicado bastante tiempo a ello. El manga es para todos", expresó en la emotiva entrevista.

Actualmente, Gaby se dedica a ser etóloga, pues se encarga del cuidado de perritos con necesidades especiales, trabajo que llegó a ella luego de la pandemia.

Además de haber trabajado como editora e ilustradora, Gaby Maya también realizó varias publicaciones de su autoría, ofreciendo títulos como 'Piratas de Aquelonde', el cual puede encontrarse en línea.