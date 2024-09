Gabriela Carrillo disfruta su personaje en El Ángel de Aurora

La actriz, Gabriela Carrillo, tiene una asignatura pendiente que espera cumplir muy pronto. “No conozco Torreón, espero me inviten pronto para conocer la ciudad, ahora sí que tengo la tarea de ir para allá.

Me falta mucho por conocer del norte de nuestro México”, dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón. Gabriela charló con este diario a propósito de la telenovela, El Ángel de Aurora, en donde ella participa.

“Estoy feliz y emocionada. Comenzamos el pasado 29 de julio por Las Estrellas a las 4:40 de la tarde. Me siento agradecida por ser parte de este proyecto tan bonito”.

En la trama, Carrillo encarna a “Casandra Ávila”, una chica de ojo alegre que se enamora con facilidad y es la asistente de “Jezabel” (Marisol del Olmo). “Es un personaje que estoy disfrutando mucho hacer, como hace mucho tiempo no disfrutaba uno.

Me ha sacado bastantes sonrisas”, sostuvo vía telefónica. Contenta, compartió con El Siglo las bondades y los defectos con los que cuenta “Casandra”.

“Es una chava noble que busca su media naranja. Quiere un hombre que la ame verdad. Lo malo es que le encanta el chisme y lo que no lo sabe, lo inventa. Le gusta estar llevando y trayendo”.

Comentó la entrevistada que esta producción de Roy Nelson Rojas ha compartido mensajes positivos a la audiencia desde que se estrenó.

“Es una novela que habla mucho de los valores de la amistad, de la familia. Vemos la historia de una mujer que le arrebatan a su bebé y ella busca recuperarlo. Vemos el amor como eje principal de la historia. Es muy original”.

Gabriela Carrillo (ESPECIAL)

Agradeció la actriz que ha ido de telenovela en telenovela, algo que habla muy bien de su trabajo, y es que desde que dio a conocer no ha parado.

“La verdad es que he tenido buena suerte de que los productores confíen y eso es bonito porque esta carrera es hermosa, pero también amarga porque al final tienes que seguir haciendo casting y tocando puertas. Me siento agradecida y bendecida por Dios que me permite hacer lo que más me gusta realizar que es actuar”.

Gabriela recordó que cuando hizo su primer melodrama que fue Muchachitas como tú en 2007, “yo todavía estaba verde”. “Yo me sigo preparando. Hace poco vino a CDMX un maestro de actuación y tomé sus clases. Mi propósito es llegar lejos, luchar por mis objetivos y para ello, debo seguirme preparando”.

Confesó que algo que también la emociona es la música, faceta que no ha descuidado.

“Amo la música. Estoy haciendo un concepto que se llama Caprichosas con Kaira Cobos, es un grupo de chavas. Cantamos regional mexicano. Vamos a sacar canciones inéditas. Nos estamos preparando para ofrecer presentaciones. Si funciona, qué padre, y si no, no pasa nada. No me gusta quedarme con las ganas de nada”.

Carrillo comentó que la clave para poder abarcar varias actividades es organizarse.

“Hay que armar bien todo. Si uno quiere, hay tiempo. Yo, pues sigo en las grabaciones de El Ángel de Aurora, mientras que alistamos el proyecto de Caprichosas”.