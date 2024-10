Futbolista lagunero jugará en Las Vegas

El joven futbolista lagunero, Gadiel Sandoval, quien actualmente milita en el equipo Atlético Torreón, viajará durante los próximos días a Estados Unidos para continuar su carrera dentro del futbol profesional de ese país.

El juvenil que se desempeña como mediocampista de contención, disputó su último encuentro con el “Atleti” ante FC Capital Chihuahua , el pasado domingo 20 de octubre, pues es visoreado y seguido desde hace un tiempo por los scouts de LVSA, de Las Vegas, Nevada, por lo que el joven de 15 años de edad, continuará su proceso formativo en los Estados Unidos.

ILUSIONADO

En sus declaraciones, Gadiel destacó que no pensó llegar a esta situación, pero admitió que se siente muy agradecido de las personas que lo respaldaron para cumplir uno de sus más grandes sueños.

”Significa mucho para mí, es un logro en mi carrera, algo que no pensé lograr y estoy agradecido con Atlético Torreón. He hecho muchos sacrificios, tuve muchas caídas, pero mis papás me dieron la fuerza para salir adelante y lograr lo que estoy logrando ahorita, le agradezco a mis papás que nunca me dejaron caer, siempre apoyándome desde que salí de Santos, le agradezco a Atlético que me dio la confianza que necesitaba en ese momento, me regresó la felicidad, estoy muy agradecido con todo el staff y con todos los profes, con Edson Terrazas y el profesor Alexis Pizaña”.

Además, el joven destacó que tiene sus objetivos claros: terminar de la mejor forma su proceso de formación, y buscar la oportunidad de regresar a su país a primera división.