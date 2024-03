Futbolista Josh Cavallo le pide matrimonio a su novio en el estadio de los Adelaide United

El futbolista australiano Josh Cavallo sorprendió este miércoles tras dar a conocer que se comprometió con su novio en el estadio de su equipo, el Adelaide United.

En redes sociales, Josh compartió unas fotografías acompañadas de un mensaje en donde revela que le entregó el anillo de compromiso a su pareja sentimental.

Las fotos muestran a Joshua emocionado y de rodillas sobre el pasto, entras aparecen tomados de la mano.

"Empezando este año con mi prometido. Mr & Mr Próximamente. Gracias @adelaideunited por ayudar a preparar esta sorpresa. Su apoyo infinito ha significado mucho para mí. Me has proporcionado un espacio seguro en el fútbol, ​​uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible, y me has animado a vivir cada día de mi vida de forma auténtica. Me sentí bien al compartir este momento especial en el campo, donde empezó todo", indica el mensaje del futbolista de 24 años de edad.

Cabe señalar que Josh se convirtió en noticia mundial hace algunos años cuando se declaró públicamente gay, siendo el primer futbolista en hacerlo de la liga australiana.