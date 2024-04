Fundación Soy Fan del Síndrome de Down ofrece boletos al 2X1 para 'La Gran Vendimia 2024'

La Fundación Soy Fan del Síndrome de Down anunció la venta especial de boletos al 2×1 para la Gran Vendimia 2024, a celebrarse el próximo 13 de julio en el emblemático Hotel Rincón del Montero en Parras, Coahuila. Este evento no solo promete ser una celebración de la cosecha de vinos de la región, sino también una oportunidad para apoyar a la comunidad del síndrome de Down.

El encargado de relaciones públicas y vinculación, Oscar Flores, explicó que se logró un acuerdo para que una parte de los boletos que venda la fundación sea destinada para apoyar a los menores con síndrome de Down.

Recordó que la vendimia es una fiesta que celebra la cosecha del año, y es una experiencia enriquecedora y atractiva para los amantes del vino y aquellos interesados en apoyar una causa noble.

Los asistentes podrán disfrutar de una degustación de los productos de la región, reconocida por su tradición vitivinícola, además de diversas activiades.

Expuso que la fundación tiene como meta la venta de al menos 100 entradas al 2×1, lo que representa una excelente oportunidad para que más personas se sumen y participen en esta celebración. La promoción estará abierta hasta el día 30 de abril, en una primera etapa.

Para obtener más información o adquirir boletos, los interesados pueden comunicarse al teléfono 844 427-1031 o contactarse a través de las redes sociales que aparecen con el nombre de la fundación.

Concluyó que esta es una ocasión única para disfrutar de la cultura del vino en uno de los rincones más pintorescos de México, y al mismo tiempo, contribuir a una causa que busca mejorar la calidad de vida de personas con síndrome de Down.