Fumigación en panteones por dengue

De cara a la celebración por el Día de Muertos y con el fin de evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, ayer por la tarde comenzaron las labores de fumigación en los panteones municipales No. 1, No. 2 y San Agustín de Torreón por parte del área de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria No. 6. Carlos Armando Chavarría Hermosillo, responsable de dicho departamento, recordó que el uno y dos de noviembre se incrementa la afluencia de visitantes a los cementerios por lo que previamente, se coordinaron con el gobierno municipal a fin de establecer un plan de trabajo para la prevención y el control del vector.