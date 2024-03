Fuertes vientos dejan daños en región

Las fuertes ráfagas de viento que alcanzaron los 50 kilómetros por hora, dejaron a su paso árboles caídos, lonas de espectaculares que se vinieron abajo, fallas en semáforos y cortes intermitentes de electricidad, entre otras afectaciones que movilizaron a los cuerpos de seguridad y rescate.

Personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón, permaneció en alerta prácticamente todo el día para atender los reportes de la ciudadanía, debido a la presencia de los vientos moderados a fuertes que se registraron desde la tarde del domingo y se intensificaron ayer en esta ciudad.

Hasta las 17:00 horas, se había registrado la caída de un anuncio espectacular en un supermercado de Ciudad Nazas, así como de árboles en múltiples puntos de la ciudad, los que en el caso de la colonia Torreón Jardín generaron afectaciones en postes de telefonía.

Mediante un recorrido por la ciudad se pudo constatar también que los semáforos de la avenida Francisco I. Madero estuvieron apagados durante la mañana y mediodía, y los de la calzada Cuauhtémoc también quedaron fuera de servicio en el transcurso de la tarde.

En otras vialidades de la ciudad también se registraron fallas en este servicio, por lo que la Dirección de Tránsito y Vialidad envió a elementos para auxiliar la circulación.

ATIENDEN REPORTES

Hasta la tarde de ayer se habían atendido reportes de 38 árboles caídos, así como dos lonas y dos espectaculares, además de dos postes y una barda con daños.

"Estamos atendiendo todos los reportes que nos hace la ciudadanía, además de los que el personal de las dependencias llegue a detectar en los recorridos, nos estamos coordinando para atender con rapidez", expresó el director de Protección Civil.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron a los puntos donde cayeron dichos árboles para ordenar el tráfico, mientras que personal de Parques y Jardines realizó el corte correspondiente para el retiro de los restos y liberar la circulación.

Por su parte, el personal del Sistema Integral de Mantenimiento Vial acudió a revisar los puntos en los que se reportaron semáforos apagados para ponerlos en operación, mientras los agentes de tránsito ordenaban el tráfico.

RECOMENDACIONES

El titular de Protección Civil y Bomberos de Torreón dijo que, entre las recomendaciones a la ciudadanía cuando se incrementa la fuerza de los vientos está el no encender fogatas; evitar los trabajos en alturas y conducir con precaución.

Se recomienda también no estacionar vehículos cerca de árboles o lonas, evitar salir de casa si no es muy necesario; no poner macetas u objetos en las ventanas que den a la calle, y abstenerse a realizar actividades deportivas al aire libre.

Además, evitar sacar la basura fuera de los horarios en que pasan los camiones recolectores, para que no se disperse y se genere un foco de suciedad en las calles.

Desde inicios de año, el personal de Protección Civil y Bomberos, inició la revisión de puentes y espectaculares para prever cualquier anomalía que pudiera provocar un daño al peatón o conductor.

Para hacer algún reporte a la Dirección de Protección Civil y Bomberos la dependencia puso a disposición de la ciudadanía el número 871 712 00 66.