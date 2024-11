Fueron 35 MDP en recorte de participaciones durante la administración: Tesorero de San Pedro

Los recortes que se registraron a lo largo de la administración municipal de San Pedro, fueron de alrededor de 35 millones de pesos y el último ajuste se les notificó en este mes, el cual fue de 4.7 millones de pesos, expresó el tesorero municipal, César Fabián Pineda Serna.

Agregó que el descuento a inicios de noviembre fue por 700 mil pesos del Fondo de Fortalecimiento, pero recibieron una notificación que no se les depositarían 4 millones de pesos, distribuidos en las quincenas que restan del año.

El funcionario dijo que el primer año de la administración (2022) fue en el que más les “pegó” el recorte, ya que por una deuda que se tenía con el ISSSTE, se les descontó en “automático” alrededor de 11 millones de pesos, más los ajustes normales, por lo que fueron cerca de 15 millones de pesos los que no recibieron.

En tanto que el 2023 fue en el mejor en cuanto a los fondos de participaciones y en 2024 nuevamente les dieron la sorpresa, por lo que reiteró que en total dejaron de recibir 35 millones de pesos de los distintas partidas.

Esto los obliga a “mover” las proyecciones que se tenía para el cierre de la administración, ya que aunque se tenía un fondo de ahorro, el recurso se utilizó para ir cubriendo algunos compromisos que se había proyectado.

Pineda serna, manifestó que, pese a ello la idea es saldar la deuda a proveedores locales, por lo que se seguirá haciendo el esfuerzo completar los 3 millones de pesos que se necesitan.

“Nosotros no quisiéramos quedarles mal a los proveedores y estamos haciendo un gran esfuerzo para poderlos liquidar, lo que corresponde a nuestra administración, porque hay muchos que tienen adeudos de anteriores administraciones, pero lo que corresponde a nosotros yo creo que para ellos se necesitaría unos 3 millones de pesos y sin por alguna circunstancia no se pudiera saldar esas cuentas se queda registrada la deuda para darles la garantía de que se les pague aunque terminé la administración porque el que debe es el municipio no la administración, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para dejarlos en ceros”.