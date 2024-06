Fuego arrasa con cientos de pacas de alimento para ganado en Matamoros

Voraz incendio consume alimento para ganado en establo el ejido Atalaya, del municipio de Matamoros.

La emergencia fue reportada por los trabajadores del establo la madrugada del viernes, por lo que hasta el lugar acudieron los elementos del cuerpo de Bomberos de Matamoros, quienes encontraron bajo una techumbre de importantes dimensiones el fuego que consumía el alimento apilado; percatándose de que las llamas se extendían por el área de manera muy rápida.

Ante la situación y previendo que no se saliera de control el fuego, los bomberos comenzaron a trabajar rápidamente, sin embargo, y pese a sus esfuerzos, las llamas no cedían y por el contrario se reavivaban puesto que solo se apagaba el fuego que estaba en la punta, pero no el que estaba en la parte media y baja de las pilas de alimento.

Ante la situación, solicitaron el apoyo de los bomberos de la estación ubicada en Coyote, quienes llegaron y de inmediato se unieron a los esfuerzos.

Los bomberos removían el alimento apilado y apagaban el fuego, lo mas rápido posible, pero las llamas no cedían, por lo que decidieron solicitar apoyo de los elementos del cuerpo de Bomberos de Torreón, quienes llegaron abordo del camión escala y un camión cisterna, con los que se sumaron a las labores de extinción.

Atacando las llamas desde varios francos, el fuego comenzó a ceder, lo que facilitó que removieran el alimento y lograran llegar a la parte intermedia y baja para atacar el fuego desde esos puntos.

Transcurridas unas horas de empleada la técnica, los bomberos lograron controlar el fuego, sin embargo, necesitaban cerciorarse de que las llamas no se avivara de nueva cuenta, por lo que continuaron removiendo el alimento y enfriándolo, extendiéndose sus laboras hasta las primeras horas de la mañana del viernes.

Llegada la mañana y logar sofocar por completo el fuego, descartando cualquier otro riesgo, los bomberos se retiraron del lugar.

De la emergencia no reportaron personas lesionadas o intoxicadas, únicamente la pérdida total del alimento para ganado y hasta el momento desconocen como inició el fuego en el lugar.