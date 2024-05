'Fue un error', la historia detrás del emblemático peinado de Peso Pluma

Peso Pluma reveló el gran secreto detrás de su estilo de cabello y asegura que los estilistas le han agradecido en varias ocasiones.

El cantante de corridos tumbados fue el invitado especial en el programa estadounidense The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde también compartió cámara con la actriz, Drew Barrymore.

En su participación, además de interpretar su más reciente sencillo titulado La Durando junto a Eslabon Armado, Peso Pluma también habló de su reconocido estilo de cabello, el cual se volvió bastante popular entre los jóvenes.

En la entrevista, Doble P contó que realmente este corte fue bastante improvisado, revelando que se lo había realizado en Colombia, donde es originario el mullet, estilo de cabello que trae el cantante.

“En realidad fue un error. Me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia: fui a grabar un video ahí cuando recién empezaba mi carrera. Me di cuenta de que me lo estaban cortando de una manera equivocada, pero cuando me vi en el espejo pensé que no lucía tan mal. Lo mantuve y la gente se volvió loca”, detalló.

Sin embargo, en ese momento no sabía que ese estilo se convertiría en su sello característico, provocando toda una ola de personas queriendo replicarlo.

Fue tanto el 'boom' que su cabello generó que el cantante reveló que estilistas le hablaban para agradecerle, ya que muchas personas los llamaban para realizarse su mismo corte de cabello.

“La otra vez me habló un barbero de la Ciudad de México y me dijo: ‘Gracias por tanto trabajo que nos has dado’, pues según habían ido 24 personas en un día, entre niños, a hacerse el corte Peso Pluma”, sostuvo.