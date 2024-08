Fue un actor famoso y reveló que hoy no tiene dinero y 'vive al día'

Rafael Inclán es un destacado actor mexicano que sigue activo a pesar del paso del tiempo. Alcanzó el éxito en el cine de ficheras durante las décadas de 1970 y 1980 con películas como "Bellas de Noche" y "Noches de Cabaret". Además de su trabajo en televisión y teatro, continúa participando en telenovelas.

En este contexto, en pasadas declaraciones sobre por qué sigue trabajando a los 83 años, captaron atención. Con su estilo característico, explicó las razones detrás de su continua actividad laboral, revelando sus verdaderas motivaciones.

¿Por qué no se ha retirado?

Durante una conferencia de prensa, el actor fue cuestionado por los reporteros sobre si había considerado retirarse. Su respuesta, franca y sin evasivas, fue:

"No, no sé hacer nada, no tengo capital para retirarme, no tengo más que mi trabajo, nunca he pensado en retirarme", comentó.

A pesar de la firmeza de su respuesta, se le preguntó si había acumulado un capital, a lo que respondió nuevamente que no, y que no es una preocupación para él. En este sentido, también comentó sobre los aspectos positivos de su carrera:

"La bendita carrera de actor te permite tener 90, si llegas, o más, y seguir trabajando", agregó.

¿Cómo está de salud?

Aunque el actor conserva un excelente sentido del humor y una actitud positiva, admitió que no se encuentra completamente bien. Habló sobre una cirugía reciente que le ha provocado molestias persistentes:

"Como nunca me he cuidado mucho, pues ahí voy, la última intervención de la prótesis del fémur está muy fuerte por culpa mía, por adelantarme a trabajar, pero ahí voy", continuó diciendo.

Finalmente, el actor confesó que nunca se ha preocupado por su salud y que no tiene intención de hacerlo a sus 83 años. Aunque reconoció que la vida eventualmente pasa factura, respondió con su característico sentido del humor: "Los que cambian es porque se arrepienten de como fueron".