Frente Unido mantendrá campamento frente a empresa Draslovka

En este Primero de Mayo, integrantes del Frente Unidos, Pueblos Unidos de La Laguna en defensa de la Vida y Territorio del Agua, realizaron un plantón pacífico en la Plaza Principal de Gómez Palacio para informar que mantendrán su bloqueo en los terrenos de la empresa Draslovka México en la carretera a la comunidad de El Siete, ahora para reclamar el predio de 90 hectáreas argumentando que son propiedad de sus antepasados.

Bernardino Ochoa Camacho, miembro y vocero del Frente Unido, explicó que la movilización fue para exigirle al gobierno del Estado “que deje de meter las manos hacia la empresa Draslovka que es una empresa simulada”, dijo.

Reconoció que aunque la empresa ya se retiró del lugar, mantendrán su campamento para reclamar los terrenos que aseguró, se vendieron de forma ilegal.

“Estamos en la reclamación de los terrenos que se vendieron ilegalmente por parte de dos empresas, ellos dicen que les vendió Austin Bacis, tenemos documentos en las manos donde DuPont le vende a Chemours en el 2014, ese predio lo vendió en 285 mil pesos y ni siquiera da la cifra de 90 hectáreas, y ni siquiera se imaginan lo que valen esas 90 hectáreas, nosotros sí y vamos a continuar adelante como Frente Unido”, explicó el vocero.

Recordó que fue a finales de marzo que se echó al personal de seguridad de a empresa, al terminar el desmantelamiento de la misma.

También, comentó que han tenido sus “encontronazos” con el subsecretario de Gobierno, Raúl Meraz, quien les dijo los podría retirar con apoyo de Seguridad Púbica.

“Meraz dice que primero exigíamos que no se fabricara cianuro y ahora estamos peleando los terrenos, por supuesto, porque no son de ellos. Esos terrenos los ocuparemos nosotros para un ejido, que va a ser del pueblo de Abisinia y Dinamita, para eso los ocupamos, porque ahí hay tierra de siembra, ahí hay mucha agua,

Han dicho que no hay agua, hay suficiente… (vamos) a pelear legalmente el terreno. Estamos precisamente por llevar a cabo eso”.

Por su parte, el subsecretario comentó que el Gobierno Federal envió un documento en donde se informa que existe un documento de protección hacia 10 personas de dicho frente, pese a que no son ni defensores de Derechos Humanos y mucho menos periodistas.

“Nosotros estamos haciendo algunas gestiones y revisiones en la Secretaría de Gobernación porque hay algunos mecanismos de protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, la gente de esta manifestación, pues no es periodista, no es hasta ahora defensora de derechos humanos y bueno, ellos solicitaron del Gobierno Federal protección como 10 personas, vino Derechos Humanos y les dijo que no eran candidatos a este mecanismo de protección por parte de CNDH; sin embargo, a la vuelta de la esquina la Secretaría de Gobernación Federal expidió un documento donde sí les da esta protección y estos mecanismos y eso lo utilizan con muchos fines”.