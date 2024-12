Frena Monreal reforma a Ley del Infonavit

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum defendió su reforma a la Ley del Infonavit, y rechazó que los ahorros de los trabajadores estén en riesgo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, frenó la aprobación de la minuta en San Lázaro y aseguró que no habría periodo extraordinario el próximo miércoles.

Al mismo tiempo, logró frenar el dictamen de la minuta que se aprobaría este lunes en el interior de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

Por la mañana, Sheinbaum afirmó que es falso que la reforma ponga en riesgo los ahorros de los trabajadores y llamó a la Cámara de Diputados a proceder a su aprobación, motivo por el que se recomendó abrir un periodo extraordinario.Más tarde, Monreal ofreció una conferencia de prensa en la que detalló que, a pesar de que había disposición de todos los grupos parlamentarios para convocar a una sesión extraordinaria, determinó no promover el periodo extraordinario, toda vez que el sector empresarial le pidió hacer un análisis más profundo en la materia.

"No habrá extraordinario (…) me reuní con empresarios y me han pedido que valoremos más esta minuta. Todos están en disposición de llevar a cabo el periodo, pero es una valoración interna de que no haya periodo extraordinario, para dar tiempo a que haya una mayor reflexión y no tomar a la ligera decisiones legislativas que son claves y fundamentales para el país", aseveró.

El líder guinda explicó que son cinco las reformas que están en lista para ser aprobadas en el pleno de la Cámara de Diputados: una para reformar la Ley de Amparo, modificaciones a la Constitución en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, la Ley del Infonavit, la Ley Federal del Trabajo, relativo a vivienda social, y una más para fortalecer ascensos en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, insistió en que no habrá extraordinario: "Les aseguro que no habrá periodo extraordinario en estos días".

En paralelo, la Comisión de Vivienda convocó a sesión extraordinaria para dictaminar la minuta de la presidenta Sheinbaum Pardo; sin embargo, fuentes de Morena dijeron que minutos antes se les quitó el zoom y el sistema APRAB para retrasar la instalación.

Detallaron que, por instrucciones de Monreal Ávila, el secretario de Servicios Parlamentarios, Hugo Rosas, envió un oficio para frenar los trabajos legislativos y, tras la negativa del PT, intervino el presidente de la Comisión de Gobernación y Enlace Legislativo de Morena, Juan Ramiro Robledo, para pedir que se detuviera la sesión.

Incluso, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ordenó que no se llevara a cabo el dictamen.