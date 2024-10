Franco Fagúndez reconoce crisis en Santos Laguna

El volante uruguayo de Santos Laguna, Franco Fagúndez, fue duro en su autocrítica este miércoles, ante los representantes de los medios de comunicación, luego de la práctica albiverde en el TSM, tras los malos resultados del equipo, que marcha en la última posición en el Apertura 2024, luego de 11 jornadas disputadas.

"Nos toca estar en la mierda, por así decirlo, pero somos conscientes de la situación que estamos y los primeros en querer salir de esto", dijo el charrúa en conferencia de prensa, quien agregó que lo que digan los demás o dejen de decir, no le interesa, ya que lo único que importa, es cómo están como grupo nosotros y abandonar de la situación apremiante.

Confesó que el grupo, todavía no charlan largo y tendido con el estratega Nacho Ambriz, luego de la derrota ante los Bravos de Juárez, que los dejó en sótano de la tabla, pero ya lo hicieron con la directiva: "Hasta el momento no hemos hablado aún con el técnico, pero sí con Dante (Elizalde), Braulio (Rodríguez) y la gente de Grupo Orlegi, nos hicieron saber en la situación que estamos".

Y además, el sudamericano que llegó en el Clausura 2024 a la Comarca, enfatizó "Me da vergüenza estar allí (fondo de la tabla), creo que mis compañeros sienten lo mismo, pero hay que tener la rebeldía y autocrítica suficiente para hacer el doble de esfuerzo y tratar de salir de esa situación, que la gente sepa que daremos todo lo posible en el último mes de competencia, de cambiar la cara y poder conseguir el objetivo de entrar al Play-In, pero esto irá día a día, partido a partido".

Fagúndez, recordó cuando arribó al equipo, hace menos de un año: "Respondo por mí, llegué en un momento que estaba la cosa un poco jodida, pero Carlos (Acevedo) me agarró y la gente del club, me explicó lo que era esto, que no era normal que esté así, que el estadio siempre estaba lleno, un Santos acostumbrado a pelear campeonatos".

La actividad de la Liga MX está suspendida, debido a la Fecha FIFA de octubre, en la que los albiverdes ya comenzaron a preparar la estrategia, para visitar la próxima semana, el sábado 19 en la capital del país, al bicampeón América.