Franco Escamilla se deslinda y niega ser amigo de Adrián Marcelo

Luego de que se diera a conocer que Adrián Marcelo ya voló a Monterrey y se encuentra reunido con sus amigos, específicamente con "La Mole", otra personalidad se unió a la ola de declaraciones en contra del ex conductor de Multimedios, siendo Franco Escamilla el sujeto en cuestión.

Anteriormente, celebridades como Manelyk argumentaron que no apoyan en lo absoluto a Adrián Marcelo, mientras que otras reprobaron los comentarios dichos en La Casa de los Famosos México que denigran a la mujer, de igual manera, el comediante regio aseguró que no tiene una amistad con Adrián Marcelo.

"Ni tampoco lo estoy apoyando"

A través de su podcast de "La Mesa Reñoña", Franco Escamilla explicó que le ha estado lloviendo mucho "hate" de usuarios por supuestamente ser amigo de Adrián Marcelo y lo apoyaba en La Casa de los Famosos México, algo que el propio comediante desmintió con las siguientes palabras.

"Me empieza a llover ‘hate’ que porque yo soy amigo y apoyo a Adrián Marcelo, a ver ¿cuándo put** nos han visto a mí y a Adrián Marcelo juntos? Espero que la gente que me sigue, lo sabe, máximo respeto porque es amigo de mi compadre Iván (‘La Mole’), pero no somos amigos, ni tampoco lo estoy apoyando, ni a él ni a nadie"

Con estas declaraciones, Escamilla busca alejarse del ojo público relacionado al reality para concentrarse en su principal objetivo, que es el entretenimiento y la comedia.

Si bien, las palabras del hilarante personaje fueron dichas el pasado 2 de septiembre, antes de que saliera Marcelo de la Casa, el comediante también ha lanzado "dardos venenosos" en contra de Arath de la Torre relacionados al polémico posicionamiento que tuvieron ambas celebridades.

Usuarios aseguran que el reality se pondrá mejor sin Adrián, pues señalan que él era el principal artífice de los conflictos dentro de la Casa.