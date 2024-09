Francisco Muñoz creador de innovadores diseños

El Arquitecto Francisco Muñoz Saucedo es distinguido por realizar proyectos fuera de lo tradicional, con una peculiar creatividad para crear espacios acogedores, siempre buscando satisfacer las necesidades de sus clientes de manera innovadora.

Su arquitectura es influenciada por el estilo de constructivismo, que es muy particular, personalizada, influenciada a la innovación total de la arquitectura. El Arquitecto Muñoz recibió a Rostros en su hogar para platicarnos lo que ha sido para él dedicarse a esta profesión y a lo largo de poco más de 16 años de experiencia lo que ha logrado construir.

¿Por qué decidiste dedicarte a la arquitectura?

Me gusta romper todos los esquemas, romper con toda idea tradicional, convencional y qué mejor que plasmando mis diseños en construcciones. Trato de siempre estar innovando, diseñando cosas nuevas, inventado formas la que se adapten a un estilo arquitectónico con armonía, con practicidad, con funcionalidad y que den como resultado mis proyectos, con una arquitectura atrevida.

¿Cuándo nació tu studio de arquitectura?

Nació en cuanto egresé de la universidad, en el 2007. La fundé con la intención de plasmar mis propias ideas, ya que en el tiempo que realicé mis prácticas y cuando colaboré con otros arquitectos, mis ideas realmente rompían con las de los otros arquitectos, entonces es ahí donde nace la idea de emprender mi propia empresa donde pueda plasmar todas mis ideas. Actualmente es una empresa reconocida que ha logrado ser nominada a nivel nacional en la Bienal de Arquitectura, al premio casa habitación, con un proyecto que el Arq. Muñoz desarrolló en el fraccionamiento Hacienda El Rosario, con más de mil metros de construcción.

Lo que se trata de impulsar en la Bienal de Arquitectura es la innovación y el cambio que va teniendo la arquitectura conforme el paso del tiempo.

¿En tu studio realizan proyectos solo de casa habitación?

No, realizamos todo tipo de construcciones, desde la casita más pequeña hasta proyectos que compiten a nivel nacional, realizados no solamente en la región, también en distintos estados de la República, como plazas y locales comerciales, naves industriales, consultorios, todo tipo de comercios como salones spas, cadenas restauranteras, prácticamente de todo. Cualquier tipo de proyecto lo adoptamos con la misma pasión que le inyectamos a todo proyecto.

Nuestra especialidad se ha basado a nivel residencial donde mis proyectos toman más particularidad.

¿Cómo te consideras?

Me considero un empresario exitoso porque no solamente hago arquitectura, también me asocié con otras personas y fundamos una empresa de gimnasios.

Dentro del studio de arquitectura además de realizar diseños, también brindamos el servicio de carpintería para dar el enfoque completo del proyecto; ofrecemos servicio de aluminio para ventanas, canceles, barandales templados; y decoración, con la misión de entregar tu casa lista para habitarse.

¿Además de la arquitectura tienes otra pasión?

Si, me considero una persona muy activa, me encanta el futbol, ejercitarme. Estuve muy cerca de lograr ser un jugador profesional pero decidí dedicarme de lleno a la arquitectura.

Tengo un hobbie que me llena el alma, que es una colección de más de 400 jerseys del Santos Laguna, que fueron utilizados por jugadores, que al terminar el partido se quitan y me la dedican. Así he formado esta gran colección que tengo en vitrinas. Y también conservo algunos jerseys utilizados y firmados por mi máximo ídolo Cristiano Ronaldo, tanto por sus características futbolísticas como por su forma de pensar.

IG: @arq_munoz @munoz.proyectos