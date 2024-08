Se acaba el sueño para los Algodoneros; son eliminados por Tecolotes

El camino de la temporada 2024 para los Algodoneros del Unión Laguna terminó anoche, luego de que un ataque tempranero y buena apertura de Nate Antone encaminaron a los Tecolotes de los Dos Laredos a vencer a los Guindas con pizarra de 6 carreras a 2, ante un Estadio de la Revolución lleno, que despidió a su equipo al perder la Serie de Zona por 4 juegos a 1.

La ofensiva local pegó 7 imparables, pero solamente consiguió anotar 2 carreras, mientras que los bateadores de los Dos Laredos fueron contundentes y armaron un racimo de 4 carreras en la misma primera entrada, para desde el amanecer del juego imponer condiciones.

El equipo comandado por Félix Fermín cobra así revancha de los dirigidos por el boricua José Molina, que la temporada anterior los habían vencido en la Serie de Campeonato de la Zona Norte. El Unión Laguna suma así un año más de espera por el elusivo campeonato, sequía que ya es de 74 años.

NO PERDONAN

Mal y de malas inició para los Guindas el juego de "matar o morir", pues el experimentado Joe Van Meter abrió el juego para los dueños de casa y se llevó 4 carreras, sin siquiera poder completar el episodio.

Van Meter inició su actuación con golpe a Cade Gotta, quien se robó la intermedia y desde ahí anotó la carrera "de la quiniela", impulsado por imparable de Alí Castillo, seguido por toque de sacrificio, obra de Danry Vásquez y base por bolas a Kennys Vargas, para que llegara Yadiel Hernández a conectar doblete por toda la línea del jardín derecho, bueno para impulsar a Castillo hacia la registradora.

Con corredores en segunda y tercera, llegó un batazo clave: Rangel Ravelo roleteó fuerte por la antesala, donde Jonathan Villar fildeó, intentó tocar a Vargas al regresar a la almohadilla, pero el toque fue tardío y al lanzar a la primera base, el tiro fue desviado y quedó en terreno muerto, por lo que anotaron Vargas y Hernández para poner el juego 4 por 0.

Ahí se despidió Van Meter del juego, para ser relevado por el canadiense Curtis Taylor, quien sacó los dos outs restantes, con par de ponches.

Taylor colgó el cero en el segundo episodio, pero en la tercera entrada le volvieron a hacer daño, luego de que el cubano Hernández disparó hit sencillo, se robó la intermedia y ya con dos outs, el mánager local, José Molina, jaló por el relevo del zurdo Jeff Ibarra, a quien Luis Sardiñas recibió con línea de hit al jardín central, para llevar a Yadiel hacia la registradora con la quinta rayita visitante.

Por los Tecolotes inició sobre el montículo el derecho estadounidense Nate Antone, quien sin demasiados problemas colgó las primeras dos argollas en la pizarra, pero en el tercer episodio lo "rasparon" los Guindas con su primera carrera del juego, luego de que ligaron imparables Julián Escobedo y Julián León, Albert Lara entregó el primer out con elevado al izquierdo, pero Jonathan Villar respondió con sencillo que impulsó a Escobedo hasta home, sin embargo, en esa misma jugada cayó el segundo out al atrapar fuera de base a León, y enseguida se ponchó Nick Torres para el tercer out.

BULLPEN EN ACCIÓN

Se acercaron un poco más los dueños de casa durante el cuarto capítulo, en el que Jonathan Schoop, al primer pitcheo de Antone en el inning, pegó poderoso batazo que se llevó la barda del jardín izquierdo, para poner el score 5 por 2.

El bullpen de los Guindas se comportó a la altura, como es su costumbre, mantuvo maniatados a los Tecos al colgar cuatro argollas para dar oportunidad a la ofensiva de regresar, Jesús Reyes, José Torres y sobre todo Yoan López, acallaron a la artillería Emplumada, sin embargo, aunque los Algodoneros tuvieron la carrera del empate en la caja de bateo, no pudieron hacerle más daño al abridor Antone y al efectivo relevo de Sam Bordner.

En el octavo episodio ingresó a la lomita el cerrador Guinda, Thomas McIllraith, a quien los Tecos le hicieron la sexta carrera que puso la cuesta aún más hacia arriba para el Unión Laguna: con dos outs, Francisco Arcia pegó otro batazo oportuno en la serie, una línea de hit al central, con la que Rangel Ravelo anotó desde la intermedia.

Por los visitantes, el cerrador Arnaldo Hernández también ingresó temprano, desde la octava tanda, para conseguir los últimos seis outs, finalizando el juego con ponche al emergente Adrián Tovalín, para que así culminaran el juego, la serie, la temporada y el reinado de los Algodoneros en la Zona Norte.

DECISIÓN

Nate Antone se llevó su segunda victoria de la serie al lanzar 5 entradas y 1 tercio de 5 hits y 2 carreras limpias, otorgó 2 bases por bolas y ponchó a 5 enemigos. La derrota fue para Joe Van Meter, quien apenas consiguió un out, le pegaron 2 hits y le anotaron 4 carreras, 3 limpias, expidió un pasaporte y no ponchó a nadie.