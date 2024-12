Fox Sports confirma que ya no transmitirá contenidos de la NFL

Por un "asunto contractual", Fox Sports ya no transmitirá ningún contenido de la NFL. Al menos, hasta nuevo aviso. Así lo dio a conocer la liga en un comunicado, el cual publicó en sus redes sociales.

La "ruptura" se anunció este jueves, por la noche, provocando que los principales "afectados" fueran los aficionados de los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles, quienes esperaban ver el juego correspondiente a la semana quince de la temporada.

"Debido a un asunto contractual, el acceso de Fox Sports México a los contenidos de NFL, incluidos juegos en vivo, ha sido temporalmente suspendido hasta nuevo aviso, a partir del juego de esta noche entre Rams y 49ers", informó la NFL.

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Y aunque la liga ofreció una alternativa para que los seguidores del futbol americano no se perdieran el juego, predominó la molestia y "no perdonaron" que el anuncio se diera momentos antes del partido.