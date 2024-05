Filtran cambio de look de Peso Pluma y se dividen las redes sociales | FOTO

Fotografía de Peso Pluma regenera las redes sociales al aparecer con una nueva imagen, dejando dejar su representativo estilo de cabello.

Algo que siempre ha caracterizado la carrera del cantante de corridos tumbados ha sido su corte de cabello estilo mullet, el cual, durante una entrevista con Jimmy Fallon, reveló que se lo había hecho "por accidente" en su paso por Colombia.

“En realidad fue un error. Me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia: fui a grabar un video ahí cuando recién empezaba mi carrera. Me di cuenta de que me lo estaban cortando de una manera equivocada, pero cuando me vi en el espejo pensé que no lucía tan mal. Lo mantuve y la gente se volvió loca”, comentó en aquel momento.

Sin embargo, todo parece indicar que esté representativo corte de cabello quedó atrás, optando ahora por un estilo más elegante y mucho más corto.

A través de redes sociales se comenzó a difundir una fotografía en donde se ve a aparentemente a Peso Pluma con un corte bastante diferente al que ya le conocíamos, además de portar una camisa de vestir en color blanco.

Y aunque se desconoce, por el momento, si esta fotografía es real o es generada por inteligencia artificial, el cantante, mediante su cuenta de Instagram, publicó un video donde se logra observar que el corte que trae en ese momento es bastante parecido con el de la fotografía difundida en redes.

Usuarios reaccionan a la fotografía de Peso Pluma