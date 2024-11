Foco rojo en empresas: alertan sobre marihuana como droga de inicio hacia el cristal

Alerta el Centro de Integración Juvenil a las empresas sobre los riesgos de "tolerar" drogas como la marihuana en los trabajadores, pues se ha comenzado a brincar el filtro de los antidoping y se contrata a gente adicta pensando que es preferible ese consumo al cristal.

"Hay que tener un foco rojo con eso, porque el 100 por ciento de los que están dando positivo al consumo de cristal tuvieron uso de marihuana y otras drogas previas, entonces no hay que centrarnos nada más en las consecuencias del cristal, sino todo lo que hay atrás", advirtió Cecilia Martínez López, directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ).

Refirió que, si bien desde hace más de cinco años se alerta sobre los daños y consecuencias del uso del cristal, que es una metanfetamina, una droga de tercera generación que está dando noticias muy tristes y graves en cuanto a la descomposición social, subrayó que esta no es la primera droga de consumo en los usuarios, sino que existe una evolución.

"Yo quisiera que no dejáramos de ver también los números que están relacionados con el consumo explosivo del alcohol, porque los usuarios de las drogas ilegales, el 100% de ellos tienen consumo de alcohol previo, tienen consumo de marihuana previo, esta semana ha visitado varias empresas con la alerta, qué tanto las empresas están brincando el filtro de los antidoping, están contratando personas creyendo que si consumen marihuana, pues bueno, es mejor a que tener trabajadores usuarios de cristal", comentó.

Mencionó que este año por primera vez se tiene a más mujeres que hombres en el CIJ, pues ellas tienden a solicitar más ayuda que los hombres, en ese sentido, dijo que se ha reforzado la atención a los hombres en las visitas que se han realizado a las empresas de la región.

"No estamos llegando a la atención a nuestros hombres, hijos, esposos, padres maestros, etcétera, al no pedir ayuda y al no tener oportunidades, y sobre todo la educación para la salud, son los hombres los que más están delinquiendo, los que más se están enganchando con drogas, los que más están ejerciendo violencia familiar y a las mujeres, y no es una situación que sea de un día para otro, sino que es el resultado de todo un programa de prevención que nos falta fortalecer", expresó Martínez López.

Otro aspecto que señaló que es que la prevención sigue siendo el camino para poder erradicar, disminuir o alertar a la población, porque el CIJ tiene más pacientes de marihuana que de cristal porque los usuarios de cristal necesitan una atención personalizada, requieren espacios de contención, que no hay en La Laguna.