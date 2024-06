Flores festeja sus 40 años de carrera

La noche del 7 de junio quedará por siempre en la memoria del cantante lagunero, Norberto Flores.

Y es que ese día, el nacido en Gómez Palacio cumplió uno de sus grandes sueños: cantar en un teatro con su propuesta acompañado de grandes músicos.

Norberto, quien ha sabido combinar su talento vocal con su buen humor, ofreció un recorrido musical en el que presentó temas de Juan Gabriel, Emmanuel y hasta de Gloria Trevi, además de su tema inédito La mujer que a mí me gusta.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, el artista expresó que temía que sus paisanos lo dejaran solo en su show, algo que no ocurrió.

"Disfruto cantar, yo soñaba estar arriba de un escenario, cuando tenía 10 años me despertaba cantando en un gran escenario. Quiero un 'sold out', no por la vanidad del dinero, sino porque yo así lo soñaba", dijo.

Cientos de laguneros se dieron cita en el Teatro Alberto M. Alvarado, sitio en el que el cantante celebró sus 40 años de trayectoria por todo lo alto.

La Orquesta de Oro del Sindicato de Músicos de Torreón, el Mariachi Madrugadores de Pablo Pacheco, mis amigos Dos Tipos de Cuidado de Armando Rodríguez y Ángel Flores (hijo de Norberto) acompañaron al intérprete en este especial concierto.

Pasaditas las 8:00 de la noche, Norberto llegó al escenario elegantemente vestido con un atuendo de color negro.

Su gente lo recibió con los brazos abiertos. Él se entregó por completo durante toda la noche.

Temas como Abrázame muy fuerte, La cita, Se me perdió la cadenita, Todos me miran, Quédate conmigo esta noche y Paloma negra, fueron algunos de los temas que entregó en el concierto, en el que los espectadores dejaron sus butacas para bailar en varias de las interpretaciones de Norberto.

Cabe destacar que el Sindicato de Músicos de Torreón le entregó un reconocimiento a Flores por sus cuatro décadas de carrera.