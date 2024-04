Fiscalía, sin certeza de liberación de personas

La fiscal general del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada, reconoció que no hay certeza de que ocho personas pertenecientes a un grupo de 66 reportadas como levantadas, ya fueron liberadas, puesto que se carece de testimonios directos con fotografías que validen la información, y ninguna de las víctimas desea declarar o brindar testimonios “por su seguridad y las de sus familiares”.

El domingo pasado, el secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez, informó que las ocho personas —cinco hombres y tres mujeres que faltaban por ser localizadas— habían sido ubicadas sanas y sanas. Al respecto, la fiscal indicó que esto no se puede validar de forma fehaciente. En una rueda de prensa, en la que se limitó a leer un documento y no admitió preguntas, Quiñonez Estrada reconoció que las investigaciones se han complicado, puesto que se presume, por las evidencias que se tienen, que varias de las personas que han aparecido, las cuales se han negado a declarar, fueron inducidas, bajo amenazas, a mentir para confundir a las autoridades judiciales.

Externó que se tiene la hipótesis de que muchas de las personas que han sido liberadas pudieran no ser las que fueron levantadas en esa fecha, sino personas inducidas para mentir bajo amenazas o víctimas de anteriores privaciones de la libertad.

La fiscal, que estuvo acompañada por el secretario de Seguridad Pública estatal, leyó un informe técnico sobre los hechos registrados a partir del viernes 22 de marzo, fecha en la que se reportó que 66 personas de ambos sexos y diversas edades habían sido privadas de su libertad por hombres armados en diversos puntos de Culiacán. Relató que la madrugada del día 23 de marzo se conoció que un total de 18 personas, de las 66 reportadas como levantadas, aparecieron sanas y salvas, las cuales no aportaron ningún dato sobre lo sucedió y se negaron a denunciar. Indicó que en días subsecuentes aparecieron más personas, hasta contabilizar 58, entre hombres mujeres y niños. En ninguno de los casos permitieron ser fotografiados y tomarles declaración para integrar a las averiguaciones previas.

La fiscal manifestó que de las ocho personas faltantes de ser liberadas, sólo se logró identificar a siete; sin embargo, de tres de ellas sus nombres no figuran en las listas de personas reportadas como ausentes. Subrayó que no se descarta la hipótesis de que varias de las personas liberadas no pertenecen al grupo de las 66, sino que pudieron haber sido privadas de su libertad en otras fechas u obligados a identificarse como las víctimas de los levantones. Agregó que las fichas de alerta Amber y alerta Ambar, emitidas por este caso, no se han desactivado “porque las presuntas víctimas no han permitido que se les entreviste formalmente, o bien se les fotografíe para tener plena certeza”.