Filtran conversaciones que señalan a la esposa de Adrián Marcelo por infidelidad 

Una nueva polémica enfrenta Adrián Marcelo en las redes sociales tras filtrarse unas supuestas conversaciones de su esposa con el hombre que le estaría siendo infiel.

Se tratan de unas capturas de conversación de Karina Puente “La Chaparrita”, esposa de Adrián, con quien sería su entrenador de físico.

De acuerdo con la información viralizada en la plataforma de X, antes Twitter, habría sido el propio entrenador quien filtró su conversación con Karina, quien presuntamente luego de publicarlo, lo borró.

“Ya voy a estar libre, paso al super después a cerrar el gym y te espero en el depa”, se lee en los mensajes que ahora envuelven a la esposa del polémico participante de La Casa de los Famosos México segunda temporada, Adrián Marcelo.

“Si estaría bien bebé. Pero a lo mejor llego un poco más tarde porque hoy había quedado en ir con... y no sé a qué hora me desocupe. No creo llegar más tarde de las 6:30, espérame con algo rico”, sería la respuesta de la cuenta de Instagram de Karina Puente.

En otro mensaje, “La Chaparrita” le escribió: “Me encanta bebé, ya quiero estar allá contigo y esperarte así (con una foto y un video) ”.

Hasta ahora, ni Karina ni Adrián Marcelo han respondido a esta polémica.