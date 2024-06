Filarmónica de las Américas hace tributo a Metallica

Este jueves, un día marcado por los efectos de la tormenta tropical Alberto, se presentó en Torreón el concierto "Metallica…and Symphony for All".

El espectáculo tuvo como intérpretes a la Orquesta Filarmónica de las Américas, integrada por unos 60 músicos, cada uno maestro en su instrumento, la noche de este fresco 20 de junio en el Teatro Nazas.

Previo al concierto, El Siglo de Torreón entrevistó a varios asistentes.

Felipe, de 28 años, expresó que esperaba que fuera "algo similar o se acercara un poco a lo que es la verdadera experiencia que produce Metallica con la Sinfónica".

Fueron unos tíos y su hermana los que le pegaron este gusto musical desde primaria que a la fecha permanece.

Una asistente también expresó que el gusto por Metallica, una de sus bandas favoritas, viene desde muy chica al identificarse con la rebeldía, en sus palabras, "otro tipo de pensar, me adapto a ese tipo de música y aparte me relajo".

El concierto inició minutos antes de las 21:00 horas, con chiflidos animados y el grito de un asistente de "Viva el rock" y "súbanle".

El escenario lo ocuparon de inicio un puñado de músicos, que poco a poco fueron rodeados de humo, mismo que ocultó el arribo de los integrantes de la Filarmónica.

El director de la orquesta apareció engalanado de morado, dando paso al concierto con todos los maestros.

Un lleno total, cientos de asistentes alzando las manos con la seña universal del rock, chiflidos, aplausos, el agitar de cabezas y pocos teléfonos a la vista, marcaron la vibrante experiencia.

Los vocalistas con energía y claridad interpretaron sobre el sonido de los instrumentos las canciones de la histórica banda estadounidense. Arrancaron con Fade to black.

Tras comenzar Sad but true, con la combinación de instrumentos, el vocalista masculino animó a los presentes con el grito "vamos Torreón", quienes respondieron en las siguientes con expresiones intensas de ánimo.

Debido a la trayectoria de Metallica, entre su público se encontraron desde metaleros de carne y hueso hasta ternurines.

Tanto los presentes como algunos de los miembros de la Filarmónica alumbraron el teatro con la lámpara de sus celulares al ritmo de Nothing else matters.

El show está basado en los arreglos originales del maestro Michael Kamen, quien creó el disco S&M interpretado por los rockeros estadounidenses junto a la orquesta Sinfónica de San Francisco. El primer concierto se realizó un abril de 1999 y este 2024 celebran el cuarto de siglo desde aquel concierto.

El título de este homenaje Sinfónico es un juego de palabras tomando el álbum de Metallica "And Justice for all" y haciendo una apología de Symphony for all, al ser un espectáculo que conjunta "sinfónica y rock para todos".

Los temas de Metallica interpretados por la Sinfónica incluyeron Master of Puppets, Unforgiven, Nothing else matters, One y Enter Sandman.