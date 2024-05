Festival de Cannes: cuáles películas participan, quiénes conforman el jurado y qué famosos asisten

El Festival de Cannes comienza su edición 77, que se llevará a cabo del 14 al 25 de mayo. Son muchas las expectativas, pues no solamente marca el regreso de Francis Ford Coppola a la competición de Cannes, 45 años después de llevarse la Palma de Oro con Apocalypse Now, sino que también estrellas como Meryl Streep y el genio George Lucas serán homenajeados con Palmas de honor. Así también los estudios Ghibli, los cuales encabeza Hayao Miyazaki.

A continuación te presentamos algunas claves y todo lo que tienes que saber al respecto de esta nueva edición de uno de los festivales de cine más importantes del mundo.

¿Qué películas participan en la sección oficial del Festival de Cannes 2024?

La lista de 19 películas que participarán en el Festival de Cannes está encabezada por Megalopolis, protagonizada por Adam Driver y dirigida por Francis Ford Coppola, realizando de esta manera su gran regreso al festival.

Estos son los largometrajes seleccionados:

Megalopolis, de Francis Ford Coppola

Bird ,de Andrea Arnold

The Shrouds, de David Cronenberg

Marcello Mio, de Christophe Honoré

Kinds of Kindness, de Yorgos Lanthimos

Oh Canada, de Paul Schrader

The Girl With the Needle, de Magnus Von Horn

The Apprentice, de Ali Abbasi

Emilia Perez, de Jaques Audiard

The Substance, de Coralie Fargeat

Caught by The Tides, de Jia Zhang-Ke

L'amour Auf, de Gilles Lellouche

Limonov, de Kirill Serebrennikov

Motel Destino, de Karim Aïnouz

Anora, de Sean Baker

Grand Tour, de Miguel Gomez

All We Imagine as Light, de Payal Kapadia

Diamant Brut (Wild Diamond), de Agathe Riedinger

Parthenope, de Paolo Sorrentino

Cabe señalar que fuera de la sección oficial ocurrirán otros estrenos importantes como el regreso de Mad Max, esta vez contarán la historia del personaje de Furiosa encarnado por Anya Taylor-Joy.

Anya Taylor-Joy durante la promoción en México de Furiosa: de la saga Mad Max.

También destaca el debut como director de Kevin Costner, quien ha deslumbrado a Hollywood con su talento por años, Esta vez llega a Cannes fuera de la competición con la primera entrega de su proyecto del oeste americano.

¿Quiénes conforman el jurado?

Al jurado lo preside la actriz y directora Greta Gerwig, quien se ha convertido en una de las figuras más importantes del cine con películas como Barbie (2023) y Mujercitas (2019). También están junto a ella el director español J.A. Baona, la actriz Lily Gladstone, así como Omar Sy, Eva Green e Hirokazu Kore-eda.

¿Qué famosos desfilarán en la alfombra roja y qué esperar?

Adam Driver durante la premier de la película Ferrari.

Entre los famosos más sonados que desfilarán por la alfombra roja en Cannes destacan: Emma Stone, Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy, Jacob Elordi, Adam Driver, Selena Gomez, Cate Blanchett, Dustin Hoffman, Shia LaBeouf, Demi Moore, Margaret Qualley o Dennis Quaid.

La lista de las estrellas que se esperan en la glamurosa alfombra roja de Cannes es interminable, señala EFE.