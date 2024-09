'Tuca' Ferretti justifica goleada de Tigres a Veracruz en protesta por pagos

Hace cinco años se vivió un episodio lamentable en el futbol mexicano, cuando Tigres goleó a un Veracruz en protesta por falta de pagos en lugar de solidarizarse con sus colegas. En ese entonces, aficionados y medios de comunicación recriminaron a los futbolistas y al exentrenador felino, Ricardo Ferretti, por el actuar de su equipo. Sin embargo, el "Tuca" reveló por qué decidieron meterle goles a un equipo que no tenía intenciones de jugar.

Previo a la jornada 14 del Apertura 2019, trascendió que los Tiburones no iban a jugar el partido en modo de protesta con su directiva. Incluso antes del partido los equipos se tomaron la tradicional foto de la plantilla juntos, abrazados, en señal de unión. En ese momento, se sabía que Veracruz no iba a moverse durante tres minutos.

Los jugadores de Tigres decidieron no solidarizarse con sus colegas y en el lapso de tiempo que los jugadores escualos no se movían, convirtieron dos goles. El primero, cortesía de Luis Rodríguez. El segundo, fue bajo la autoría de André-Pierre Gignac, el número 100 en la Liga MX para el francés, que después del partido aseguró que no tenía intención de anotar.

Con afán de excusarse, después del partido el Tuca declaró que “nosotros cumplimos con lo que se había pactado, bien o mal, pero con lo que nos corresponde".

Sin embargo, esta tarde en Futbol Picante, ya como panelista del programa de ESPN, Ferretti reveló otros detalles.

Todo comenzó porque Ricardo Peláez cuestionó qué pasó esa noche.

"Primero, nunca nos dijeron nada. No nos dijeron nada, antes del partido 'no nos pagan y esto y todo' y nosotros 'pues qué onda esto es problema de ustedes'", respondió el exentrenador felino.

"Antes del gol ¿Qué hace el equipo?, agarra y la tira para afuera... ¿para qué la sacas? Nosotros tiramos la pelota para afuera. Entonces, si no quieres seguir el juego, no vayas por ella. Y empezaron a tocar, pues nosotros pensamos ya quieren jugar, tiramos y el portero la dejó entrar. El problema es tu tienes tu equipo, no le pagas, ¿qué culpa tengo yo maestro? Con esto, lo que tiene que pasar es lo que pasó. Te vas a segunda división y adiós mano", fue como concluyó su relato el entrenador más exitoso en la historia de Tigres.