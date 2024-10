Fernando Valenzuela es internado en Hospital de Los Ángeles

Sin saber cuál fue la causa, el periodista David Faitelson reveló a través de sus redes sociales que histórico exbeisbolista mexicano Fernando Valenzuela fue internado en un hospital de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos.

Algunos aficionados incluso habían estado pendientes del apodado 'Toro', pues de pronto dejó de aparecer en las transmisiones de los juegos de los Dodgers en la MLB.

De acuerdo con Faitelson, quien desde el año pasado trabaja para Televisa (TUDN), la familia del nacido en Navojoa, Sonora, ha decidido mantener en secreto la enfermedad por la que cruza Fernando, considerado como una de las más grandes leyendas del beisbol.

"Tengo un informe desde Los Ángeles donde me aseguran que el legendario ex lanzador de los Dodgers, Fernando Valenzuela, ha sido internado en un hospital… No se sabe demasiado. Él y la familia han querido mantener en sigilo la enfermedad… Rezamos por su pronta recuperación…".