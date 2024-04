Fernando Sujo le cantará al eclipse

El cantante lagunero, Fernando Sujo se encuentra muy motivado porque hoy será parte de las actividades que se llevarán a cabo para disfrutar del eclipse.

El ganador de La Voz Azteca 2020 cantará en el Bosque Urbano para todas las personas que deseen asistir a este sitio a contemplar el fenómeno astronómico.

"Nos dieron la oportunidad y el espacio de poder participar cantando para toda la gente que vaya. Estaré de 10:40 a 11:40 de la mañana", comentó en entrevista con El Siglo de Torreón.

Fernando compartió detalles de cómo se ha preparado para su participación que ocurrirá en el Teatro Perla de La Laguna, del Bosque Urbano.

"Un poco de todo habrá. Asistirán muchas personas y deseo que pasen un muy buen rato. Les cantaré temas del pasado y actuales", dijo emocionado. Para el cantante y actor, cantar en este día tan especial es gratamente satisfactorio.

"Había visto anuncios sobre el eclipse. Me gusta mucho la astronomía y una vez pensé, 'estaría muy padre que yo cantara este lunes', y miren, se me dio la oportunidad en el bosque. Se logró ser parte de este evento", informó.

Por otro lado, Sujo compartió que se avecina otro concierto que será muy importante dentro de su carrera.

"Tenemos un show con músicos totalmente en vivo. Será el 17 de mayo en un bar del Paseo Morelos por la noche. Justo este lunes iniciamos la preventa de boletos. Hablamos con la gente de ahí y nos dieron el espacio. Estoy muy agradecido por eso".

El cantante reveló que recién volvió a su Comarca Lagunera, luego de participar en un proyecto de su faceta como actor.

"Estuve grabando otra serie (la primera fue Rebelde). Fue una participación pequeña. Espero pronto darles más detalles al respecto. Ahí la llevamos", sostuvo.

El artista reconoció que estos primeros meses de 2024 el trabajo no le ha escaseado.

"Han salido muchas cosas. En el aspecto musical seguimos trabados, ya que Universal Music (disquera que lo contrató por ganar La Voz Azteca) no nos ha dado el pase de salida aún. Espero pronto se pueda solucionar esto".

Fernando Sujo comentó que ha cambiado bastante, en variados ámbitos, desde que se alzó con el triunfo en La Voz Azteca a la fecha.

"Cuando salí de La Voz Azteca, me manejaba bastante con mi mamá y pues nos querían ver la cara como si estuviéramos verdes.

"A la mala tuvimos que aprender rápido, no dejarnos de nada ni de nadie y madurar más. Mi voz sí ha cambiado, la he trabajado bastante. Gracias a Dios he estado más tranquilo y he trabajado al máximo mi paciencia".

El lagunero comentó que tras terminar la preparatoria, se sigue preparando en la música y la actuación.

"Espero que poco a poco los sueños que tengo se vayan haciendo realidad. Gracias a toda la gente que me ha apoyado".