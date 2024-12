Fernando Ortiz celebra Navidad y su regreso a Santos Laguna

Navidad suele ser época de renovar ilusiones, afirmar lazos afectivos y visualizar con optimismo el futuro, así ha sido siempre, también para Fernando Ortiz, pero además, lo especial de la fecha es que coincide con su cumpleaños, por lo que hoy festeja por partida triple, al estar en un equipo que ocupa un lugar especial en su corazón.

En exclusiva para El Siglo, mientras adornaba el tradicional árbol de Navidad albiverde, ‘Tano’ compartió el triple significado que tiene para él, esta fecha en 2024.

“Es un mes especial para mí, porque he podido regresar a esta ciudad que me ha dado tanto como jugador, también en una fecha tan linda como la Navidad, y, además, es el mes en el que cumplo años, son tres situaciones en un mismo mes, que me permiten estar en el lugar que tanto quiero, siempre lo he dicho y siempre lo voy a repetir: tengo un inmenso sentimiento hacia esta ciudad y hoy estoy en el lugar que me permite ser entrenador del equipo que tanto quiero, sabiendo que tengo un desafío lindo en lo deportivo”.

“Es una fecha familiar, de reencuentro de familia, eso es lo más importante. Y en lo deportivo, es fecha de seguir planificando para nuestro Santos querido”, agregó.

Ortiz compartió la particularidad de sus navidades cuando era niño, en las que su madre, como son las mamás de amorosas, encontraba la manera de hacer más feliz a su hijo.

“Como cumplo años el 25 de diciembre, de niño la sufrí bastante, porque recibía un solo regalo que era de navidad y de cumpleaños. Entonces, mi querida madre, que en paz descanse, me hacía mi fiesta de cumpleaños el 23 o el 26, entonces ahí recibía el regalo que tanto quería. Me enojaba un poco, pero a la vez, estoy feliz de haber nacido el mismo día en que nació Jesús”.

La fiesta familiar del 25 de diciembre era en un ambiente cálido, no sólo por contar con sus parientes en casa, sino también porque en diciembre es verano en el hemisferio sur.

“Solíamos estar siempre en casa, mi madre preparaba todo para recibir a sus hermanos, venían los abuelos a disfrutar de esas fechas. No éramos una familia muy numerosa, pero sí una familia de gran corazón, entonces lo pasábamos en casa, y festejando también mi cumpleaños. En Argentina es verano durante diciembre, así que cocinábamos distintas cosas, nada en específico, algún cerdo, un asado, no era siempre lo mismo”, relató.

En cuanto a los regalos que pedía a Santa Claus durante su infancia, Fernando no dudó ni un momento: “De chiquito siempre pedí pelotas de futbol, siempre. Luego he sido de la idea de recibir gustoso lo que me pudieran regalar”, confesó.

MENSAJE A SANTISTAS

Ortiz se puso el traje de Santa Claus y afirmó que en su gestión como entrenador santista, desea darle un regalo intangible, pero muy importante, a los aficionados.

“Ilusión, que es algo no material, pero sí genera muchas cosas a un aficionado que tanto quiere a la institución. Regalarles esos momentos que han vivido en años anteriores, que nosotros podamos reflejarlos de inmediato, eso es importante para todos”, sentenció.

Finalmente, el nuevo entrenador santista envió un mensaje a los aficionados del equipo lagunero: “Disfruten de la familia, es lo principal en esta vida, es sostén en todo sentido. Les garantizo que como entrenador del club que tanto aman, estamos trabajando para ver un Santos diferente. Entiendo que pueden venir de desilusiones anteriores, pero estoy 24/7 para dar una imagen diferente y esperamos que se pueda ver reflejado de inmediato. Soy lector de El Siglo desde que llegué a Torreón como jugador y siempre han reflejado todo lo positivo de esta querida ciudad. Feliz Navidad para todos, y que tengamos un cierre de año y un inicio del año nuevo, de la mejor manera”, culminó.