Fernando Navarro anuncia su retiro del futbol profesional

El futbol mexicano recibió en las últimas horas una triste noticia, al confirmarse el retiro oficial de un multicampeón.

Se trata de Fernando Navarro, exjugador de León y Atlante que luego de una gran trayectoria compartió la decisión de dejar las canchas de manera definitiva.

Después de 17 años, el jugador de 35 años dejó en sus redes sociales un emotivo vídeo, en el que se mostró agradecido con el deporte por permitirle llegar tan lejos.

"Hoy me despido, me reitero de las canchas. Pero estoy seguro que no del futbol, gracias por enseñarme los valores. Gracias futbol por llevarme al límite", se escucha en el recuento de imágenes.

Fernando Navarro, quien vistió la camiseta de la Selección Mexicana y disputó más de 400 partidos en la máxima categoría, tiene entre sus mayores logros títulos con Tigres y León.

Además de una Liga de Campeones de la Concacaf con Atlante, equipo en el que se despidió con 100 partidos vistiendo su camiseta.

El final de su carrera profesional, de inmediato generó reacciones entre aficionados y excompañeros, quienes mandaron los mejores deseos en la nueva etapa.