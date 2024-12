Fernando Guerrero se retiraría del arbitraje, ¿Qué polémicas lo marcaron en el futbol mexicano?

Recientemente se anunció que el silbante, Fernando Guerrero, se retira como árbitro tras una disputa que lo habría "congelado".

A falta de ser oficial, recientemente se reveló que "El Cantante" estaría dejando su trabajo como árbitro luego de más de 10 años en el oficio de silbante, el anuncio fue dado por medios que adelantaron la salida tras una disputa con el titular de la Comisión del Arbitraje, Armando Archundia.

Los problemas que tuvo Fernando Guerrero con Armando Archundia aumentaron en tiempos recientes, por lo que supuestamente el titular de la Comisión de Arbitraje lo habría "congelado" para que este no pitara un partido más, esto debido a que "El Cantante" no tuvo participación en el cierre del torneo, tampoco en la última jornada y en la Liguilla prácticamente no apareció.

¿Fernando Guerrero tuvo polémicas?

El gesto del escudo

La última ocasión en que se vio a Guerrero en las canchas fue en el Torneo Apertura 2024, específicamente en la jornada 16 en el duelo entre el América y Pachuca, donde los azulcremas derrotaron a los Tuzos dos goles por uno, partido donde tuvo una participación aceptable.

Según se rumora, ese partido fue el principal detonante para que Armando Archundia lo dejara de programar para pitar más partidos, esto debido a que al principio del encuentro, este tocó su gafete internacional de la FIFA, mismo que se le fue retirado y dado a Ismael Rosario López, un gesto que no fue del agrado para Archundia.

Este gesto ya lo había hecho en una ocasión anterior en el partido de Xolos contra Tigres y evidenció que su relación con la Comisión de Árbitros se encontraba rota, siendo esta su mayor polémica en su carrera.

Penal para el América contra León

Además, este también fue señalado por "ayudar" al América en un par de ocasiones, sin embargo, la que generó más ruido fue en el partido de las Águilas contra León, pues antes de que se marcara un penal a favor de los de Coapa, existió una falta a los "Panzas Verdes" que no marcó e ignoró completamente.

Usuarios aseguraron que este "ayudó" indirectamente a que las Águilas se clasificaran a semifinales del Apertura 2023, luego de que América derrotó a León cuatro goles a dos en global.

Arbitraje de Tigres contra Pachuca

Un arbitraje bastante controvertido sucedió en el partido de Tigres contra Pachuca, pues internautas señalaron a Guerrero por favoritismo a los felinos cuando solo amonestó a Guido Pizarro por un descarado pisotón a un jugador rival, además de no haberlo expulsado tras empujar a un doctor de los Tuzos.

No obstante, este le sacó la segunda amarilla a un jugador de Pachuca cuando muy apenas jaló a Sebastián Córdova del jersey, una decisión muy juzgada por los aficionados.