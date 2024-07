Ferka se defiende tras ser acusada de meterse en la relación de Jorge Losa y Mayte Carranco

Ferka y Jorge protagonizaron un acalorado romance durante La Casa de los Famosos México, sin embargo, causaron una gran sorpresa al anunciar que tomaron la decisión de separarse.

Ferka ha estado siendo el tema de conversación por dos polémicas que la persiguen, la primera por supuestamente meterse en la relación de su exnovio Jorge y la segunda por el motivo de su separación con el actor y cantante español.

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, y el español Jorge Losa fueron el blanco de críticas luego de que Roxana Castellanos comentara que los dos habían traicionado a su amiga Mayte Carranco, pues aseguró que Ferka se había metido en esa relación.

A través del programa ‘Faisy nights’, Roxana externó su postura respecto a las acciones de Ferka con Jorge Losa.

“La Ferka le bajó el novio a mi amiga Mayte Carranco y ellas eran amigas”, comentó Castellanos.

Ante esto, la misma Ferka respondió ante estos señalamientos en el podcast de Luis "Potro" Caballero: "Ojo, cabe mencionar cuando yo empecé a voltear, Jorge ya estaba soltero. Cómo les gusta pinch... inventar y nadie sabe nada. A él lo cortaron a la semana de comenzar el programa (‘Las estrellas bailan en Hoy’) y tú lo sabes."

Hace más de un mes, Ferka y Jorge anunciaron que habían terminado su relación, de inmediato comenzaron las sospechas y se especulaba que había una tercera persona involucrada, aquellos rumores fueron confirmados por la misma Ferka al comentar que la actriz Serrath se había metido en su relación.

"Me parece que es una mujer que no es respetuosa, ni con los medios, ni conmigo, ni con mi pareja. Me encanta el amor sincero, me encanta que no me oculten las cosas y que no me vean la cara, encontré mensaje que no me parecieron cool", dijo Ferka.