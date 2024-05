Ferka Quiroz y Jorge Losa terminan su relación, fue el propio actor español quien dio a conocer la noticia ante los medios de comunicación.

"Las especulaciones se dan por mil cosas y si es cierto que he estado, en un momento muy mío, si me he aislado yo mucho, obviamente siempre platicándolo con Ferka todo, haciéndole entender que es lo que me está pasando".

Cabe señalar que la separación se dio en común acuerdo, según lo declaró el también modelo, sin embargo, fue Losa quien dijo el primer paso para concluir la relación.

"Te descuidas a ti en la vida, te descuidas y si no haces un stop, respiras y te das un break de decir, 'espérate, dónde estoy' y quién soy, hacia dónde voy, qué me está pasando', y no haces eso, es peor, porque el día de mañana va a explotar".

Jorge señala que hay respeto y cariño, desmintiendo que exista ahora una enemistad.

La relación de Jorge Losa y Ferka surgió tras La Casa de los Famosos México, aunque ya habían trabajado juntos previamente, fue en este reality en donde se unieron y reforzaron su relación sentimental.