Ferka aclara que anillo de Jorge Losa es de promesa, no de compromiso

Jorge Losa ha hecho méritos para que Ferka le dé una segunda oportunidad pues, luego de terminar su noviazgo por una aparente infidelidad, la actriz no sólo reanudó su relación con el "Albacete", sino que aceptó el anillo de promesa que le entregó hace unos días.

Hace unos días, la pareja sorprendió, a través de redes sociales, con un video en el que Jorge lleva a Ferka a un sitio boscoso, en el que disfrutan de una romántica cena y, el cual, concluye con la entrega de un anillo que, por la primera impresión, todos pensaron que se trataba de un anillo de compromiso.

"Saliendo del foro me raptó", confió a "Venga la alegría", programa que conduce los fines de semana.

La actriz celebra que Jorge haya reparado en sus gustos para ejecutar la sorpresa, pues la llevó a un lugar oscuro y lejos de la civilización, el tipo de sitio que a ella siempre le ha gustado.

"Me encanta el bosque, el frío, me encanta la Luna, creo que puso mucha atención en cada detalle", expresó.

Sin embargo, ya aclaró que, en realidad, se trata de un anillo de promesa, que simboliza el amor y lealtad que existe entre la pareja.

Esta aclaración la llevó a cabo al percatarse de que, varias de sus seguidoras y seguidores la felicitaban por su futura boda, pues aunque expresó que, el casarse sí está entre sus planes, no es algo que vaya a suceder el día de mañana.

"Ojo, confirmo no es un anillo de compromiso, relájense, pero ahora se usa el anillo de promesa, (Jorge) me dijo: -Hoy sí estoy seguro, hoy sí quiero entregar mi corazón a ti y al gordito (su hijo Leonel), quiero que sean mi familia, cuando me dio este anillo me dijo: ¿Quieres volver a ser mi novia?", contó.

Ferka confió que su ahora novio le dijo que se trataba del primer de muchos anillos, pues también quiere entregarle uno de compromiso y una argolla de matrimonio.

Expresó que, entre sus planes, está llevar a cabo una boda para el próximo año, pero ese dependerá del curso que tomé su relación y los tiempos se alineen para su organización.

"La boda sería para el próximo año, no tenemos ninguna fecha en particular, hay que trabajar en eso, pero va a suceder".

Finalmente confió que desea tener un bebé con Jorge y dar a su pequeño hijo una hermanita.

"Me gustaría una familia de cuatro, cómo de que no, una niña, ya tengo a mi hermoso varón, que es lo máximo, creo que estaría padrísimo tener la parejita".