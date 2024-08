¡Feliz Día del Abuelo! Laura Ester y Juan Manuel Orgullosos abuelos de seis nietos

Laura Ester Martínez Cassani y Juan Manuel Montaña Trías tienen 56 años de casados, tiempo en que han formado una hermosa familia con tres hijos varones, sus nueras y seis nietos, que son la alegría y orgullo de los abuelos.

Juan Manuel y María Ester nos recibieron en su casa para compartir para Rostros lo que ha sido para ellos su familia y sobre todo la llegada de los nietos en su vida.

Tienen tres hijos hombres: el mayor es Juan Manuel, el segundo es Óscar Eduardo y el más chico es Luis Alberto

Notablemente emocionados platicaron sobre cuales nietos son de cada hijo, ‘nuestro hijo Óscar, que fue el primero es casarse nos ha dado tres nietos: los gemelos Abraham y Diego, de 27 años, son profesionistas y laboran en Monterrey y el chico Alejandro tiene 24 años, está por salir de la universidad y ya está trabajando; de nuestro hijo Luis, que fue el segundo en casarse, tenemos dos nietos: Luis Enrique de 11 años, que cursan sexto de primaria y Juliana de 4, que acaba de ingresar a kinder; y nuestro hijo Juan Manuel, que fue el último en casarse nos ha dado a nuestro nieto Andrés, quien tiene 12 años y acaba de iniciar secundaria’.

Los nietos dan la vida al hogar

Para los abuelos Montaña Martínez sus nietos son la energía y alegría del hogar.

La Sra. Laura Ester señaló conmovida por el amor que le tiene a sus nietos, que tanto para ella como para su esposo Juan Manuel, ellos representan el postre de la vida, ‘es otra forma de tener cariño porque no es la responsabilidad de los abuelos, sino de los papás, nosotros solamente los disfrutamos. Con los nietos te abres, los apapachas, de pronto dicen los papás ‘que no coman chocolates’, claro que si, ‘que no coman tanto pastel’, claro que si. Aquí en la casa de los abuelos hay siempre chocolates, jugos y leche con chocolate’, platicó con una clara sonrisa en su rostro.

Por su parte don Juan Manuel comentó con singular alegría que ‘están divididos por edades perfectamente bien, tres de cerveza, y los demás de juguitos’.

A los nietos mayores que son los gemelos, son a los que ven menos lo abuelos por vivir en Monterrey, donde trabajan, pero a decir de ellos cuando visitan Torreón los disfrutan mucho.

‘Nuestro nieto Alejandro tiene un horario de trabajo complicado, además de que va clases pero si lo vemos; a Andrés lo vemos toda la semana porque sus papás trabajan y asiste con nosotros en las tardes; y a Luis Enrique y Juliana los vemos los fines de semana’, expresó el matrimonio, a quienes con su forma de verse y hablarse es notorio el amor que se tienen el uno por el otro.

Bonita convivencia

‘Nos hablan por teléfono, vienen a vernos y están al pendiente de nosotros, y los hijos gracias a Dios también están al pendiente de nosotros. Tenemos muy buenas nueras,a las que por supuesto queremos como propias hijas, ellas también están al pendiente de nosotros, han sabido tener sus áreas sociales pero no nos olvidan’, mencionan los Sres. Laura Ester y Juan Manuel al preguntarles sobre cómo es la convivencia, aunque también destacaron que es difícil reunirse todos porque su hijo Óscar trabaja fuera.

Anécdota que llevan en el corazón

El matrimonio Montaña Martínez compartió una anécdota de cuando se estrenaron como abuelos, ‘no podíamos creer que ya eramos abuelos, es otro tipo de amor, es una ternura, que disfrutas. Al nacer los mayores, que son los gemelos, fue en Canadá porque ahí vivían sus papás, nosotros fuimos a recibirlos al aeropuerto de Monterrey recién naciditos, y mientras sus papás hacían trámites en migración nosotros veníamos con los gemelos caminando y todos nos aplaudían pensando que eramos los papás y nosotros les decíamos que éramos los abuelos... nos causó mucha risa’, platicaron su recuerdo con mucha alegría.

Para los abuelos sus nietos son una experiencia maravillosa. Les encanta tener las navidades, cumpleaños de los abuelos, reuniones… todo en familia. Antes el punto de reunión era en su casa pero ahora las fiestas grandes las hacen en las casas de sus hijos.

Comparten la afición por la pesca

Juan Manuel Montaña platicó con gran orgullo su gusto por la pesca, que le fue heredado por su abuelo y su padre; y ahora él disfruta de esta actividad junto con sus hijos y nietos. Cada que les es posible acuden a la presa y aunque a decir de don Juan Manuel, ya le es un poco complicado acceder, lo disfruta mucho.