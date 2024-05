Fanáticos tunden a fotógrafos por comentarios racistas en contra de Stray Kids en la Met Gala

Fanáticos de Stray Kids denuncian malos tratos de fotógrafos de la Met Gala hacia la boyband coreana; aseguran que hubo comentarios racistas en su contra.

Este lunes 6 de mayo se llevó a cabo la Met Gala 2024, y uno de los famosos que más llamaron la atención fueron los chicos de Stray Kids.

Conformada por Hyunjin, Felix, Lee Know, Bang Chan, I.N., Han, Seungmin y Changbin, los ocho integrantes presumieron looks personalizados de la marca Tommy Hilfiger, los cuales iban desde elegantes trajes, hasta abrigos dignos de la marca.

Sin embargo, a pesar de que su debut por esta alfombra roja fue todo un éxito, usuarios denunciaron los malos tratos que algunos fotógrafos de la Met Gala realizaron encuentra de los chicos.

A través de redes sociales, se compartieron varios videos donde se escuchaban a algunos fotógrafos realizar comentarios y burlas en contra de Stray Kids, los cuales fueron considerados como xenófobos y groseros.

En las imágenes, se ven a los integrantes posando para las cámaras, cuando de pronto se escucha las frases como: "Solo tomaré una foto de sus cabezas", "Nunca había visto tantos rostros sin emoción en mi vida", "Parecen robots".

A los pocos segundos, los chicos se retiraron sus abrigos para mostrar los atuendos que traían debajo, provocando las quejas de los fotógrafos nuevamente, ya que "tendrían que sacarles fotos nuevamente".

Incluso hubo otros fotógrafos quienes, de manera sarcástica, se preguntaban como se decían ciertas cosas en coreano, confundiendo su idioma con el japonés.

“Parece que van a empezar a bailar”, “¿Cómo dices a la derecha en coreano? ¿Arigato?”, comentaban.

Fanáticos reaccionan.

Estos comentarios provocaron que STAY, nombre del fandom de Stray Kids, denunciara estos comentarios en redes sociales, exigiéndoles a los fotógrafos una disculpa a los integrantes, asegurando de paso que ellos sí sabían inglés.